Sobre el paso del tiempo

HERE (AQUÍ)

★★★✩✩

Cuando uno entra en una casa vacía, silenciosa, abandonada, un espacio que ya es solo esqueleto de un lugar donde había vida, la vida de los que la habitaron, siente un sentimiento de nostalgia, de paso del tiempo, y acuden preguntas que quedan fijadas en esas paredes desiertas: ¿Quién vivió allí?, ¿Quiénes formaron parte de ella? A través de sus ventanas pasaron las estaciones, los años, esos que ahora tan solo se adivinan en instantes que se evocan para alimentar el recuerdo.Robert Zemeckis, un director que sabe mover los hilos de la emoción -un hecho constatable en Forrest Gump-, y también un fabricante de historias imaginativas y amenas como la trilogía de Regreso al futuro o la original ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, profundiza ahora en los sentimientos acumulados en el pequeño espacio de una parte de un salón. Todo ello basado en la novela gráfica Here, que firmó en 2014 Richard McGuire y que Zemeckis transforma en una película singular que avanza desde la noche de los tiempos, desde tiempos remotos, casi como si de un documental de National Geographic se tratase, hasta la construcción de la casa donde todo sucede. Una idea, por cierto, ya observada en otra novela gráfica firmada en 2009 por J. Patrick Lewis, con ilustraciones del extraordinario Roberto Innocenti titulada La casa, y que sigue buen parte de la historia de Italia a través del tiempo y de sus distintos moradores.Zemeckis ha echado mano de la inteligencia artificial para rejuvenecer a los protagonistas principales, un Tom Hanks y una Robin Wright, que se vuelven a reencontrar en otra película dirigida por este cineasta, como también destaca su originalidad visual al abrir con constancia rectángulos con diferentes imágenes que se van adueñando de la pantalla para mostrar diferentes épocas, o como diría Truman Capote, otras voces, otros ámbitos.Here promueve los sentimientos y los momentos vividos en aquel rincón de la casa, los afectos, los nacimientos y los decesos, el amor y el desencanto, lo vivido desde la juventud hasta la vejez, las ilusiones y los sueños rotos, los momentos de alegría, así como reuniones familiares en días marcados en el calendario. En definitiva, el tránsito por la vida. Este es un filme que tiene sus buenos momentos, su constante indagación sobre una historia en la que se incrustan otras historias, por aquello que quisimos ser y no fuimos, aunque el drama quede suavizado por domésticas tiernas escenas para endulzar, en parte, una realidad: lo solas que quedan las casas cuando ya no estamos mientras inexorablemente los días siguen pasando.