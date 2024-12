La extraña familia

Creado: Actualizado:

TÚ NO ERES YO

País: España. 2023. Director

Cines: Screenbox Lleida

★★★

Una cosa es cierta, el hecho en que Screenbox Lleida acerque a la ciudad cineastas para presentar sus películas es un esfuerzo notable, un detalle hacia esa familia de cinéfilos que fielmente acuden a sus salas y que valoran su programación.Tú no eres yo es uno de esos ejemplos. Dicho esto, nos encontramos ante una película tan singular como inquietante. Parte de algo tan común como es el regreso de una hija que vive en el extranjero para pasar la Nochebuena con sus padres y hermano –una persona con discapacitad–, y de paso, presentar a su pareja brasileña y al bebé adoptado. Podríamos pensar que dadas las tensas relaciones por unos hechos del pasado formarán un drama navideño en torno a la mesa, pero al poco, Marisa Crespo y Moisés Romera construyen una película que se acerca al thriller bien adornado de terror psicológico cuando la joven absolutamente asombrada y desconcertada descubre que otra persona ha ocupado su lugar, cuidada y mimada hasta puntos exasperantes, mientras que ella es relegada a un segundo plano. A partir de ahí, se desarrollan momentos tensos, de enfrentamiento continuo, de escenas que aportan misterio y sinrazón. Todo se convierte en algo turbio que se acrecienta cuando unos invitados extrañísimos que parecen salidos de aquel misterioso grupo de longevos personajes de La semilla del diablo –la extraordinaria película firmada por Roman Polanski en 1968–, se suman a una fiesta donde un cierto halo de maldad planea por toda la casa.Tú no eres yo juega a la manipulación, a convertir lo intrigante en un todo, a forzar a la protagonista a avanzar hacia una pesadilla cada vez más demencial, más turbia –la actriz Roser Tapias logra esa sensación de pasarlo mal en todo momento, y nosotros con ella–. Y para ello se utilizan recursos intrigantes, detalles que la joven va descubriendo con pavor, algo muy común en el género que la película desarrolla haciéndola funcionar in crescendo, creando una locura colectiva y un fin determinado y determinante.Todo funciona correctamente, incluso lo obvio está bien planificado para conseguir que el espectador se sienta crispado, que la historia genere inquietud y que angustie con las fuertes emociones que padece el personaje central. Este va pasando de la rabia al miedo en la línea de las posibilidades que ofrecen este tipo de trabajos, aportando su parte al conjunto de películas de terror navideño en las antípodas de una noche de paz y buenos deseos. Eso se consigue porque en su estructura sobresale el desasosiego, y eso para una película de esas características es básico.