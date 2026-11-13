La música de toda una vida

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Esta no es una película de animación más. Es una de las obras más elaboradas, precisas y cuidadosas en el detalle que reivindica el esfuerzo, en algunos momentos manual, como buscando alternativas a la IA y a las 3D que hace que muchas producciones se parezcan tanto técnicamente.

Otro dato importante de La violinista es que ha ganado el gran premio en el Festival de Annecy, el Cristal, galardón que otorga el certamen dentro del campo de la animación más importante del mundo. Y tras esta magnífica muestra de lo que significa un trabajo serio y complejo, se encuentra en la codirección el madrileño Raúl García, poniendo de manifiesto que en ocasiones se sabe mucho más de los de fuera que de los de aquí.

García ha trabajado para los estudios Hanna-Barbera, para los estudios Disney, y participó como animador en un título mítico, Quién engañó a Roger Rabbit. Su obra es extensa e impresionante, y ahora con La violinista, junto a Ervin Han, director y productor singapurense, se perfila entre los posibles candidatos a lograr el Oscar en un año donde la competencia se anuncia disputada, sin olvidar que en Annecy, la película también se llevó el Premio a la mejor música original creada por Ricky Ho y la compositora valenciana Isabel Latorre. Dicho esto, porque es de justicia considerar el talento en ocasiones no suficientemente reconocido, La violinista nos relata la historia de dos personajes, jóvenes músicos de Singapur, él un muchacho huérfano acogido en una casa donde habita una niña prodigio con el violín.

Con el tiempo se descubrirá que él también es un genio. Ambos verán sus carreras truncadas por la invasión japonesa en Manchuria en 1931, y después en Malasia durante la Segunda Guerra Mundial.

Un periodista español, a través de una vieja fotografía, encontrará el modo para que le narren la historia de ambos de primera mano.

De este modo entramos en una narración difícil donde tiene cabida el romance, los desastres de la guerra, la represión, el espionaje, el recuerdo, el improbable reencuentro, la historia de un violín, y esa partitura musical que acompañará a toda una vida.

La violinista guarda momentos de gran belleza, pero también transita por el drama y la crueldad de los hombres aunque el humanismo también se ve reflejado en algún personaje. Todo ello mostrado con una perfección incuestionable pese a que lo que expone en ocasiones emocione buscando la fibra, algo muy natural cuando la tragedia señala lo que pudo ser y no fue. En definidas cuentas, una buena película con una frase que se revela definitoria: Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada.