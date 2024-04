¡¡¡Una pasada!!!

Creado: Actualizado:

FOLK-POP

★★★★★

No cabe duda, poder asistir a un gran concierto en una sala imponente como el Teatre de la Llotja con todo el aforo cubierto hasta los topes es un auténtico lujo. Si, además, la acústica y sonorización del local son perfectas y el espectáculo ofrecido, de gran nivel artístico, entonces puede concluirse que el evento ha cubierto sobradamente las expectativas planteadas y con los asistentes más contentos que unas pascuas. No cabe duda en el amplio panorama actual del pop-folk dels Països Catalans, que la significación de los Antònia Font es máxima gracias a una trayectoria musical sólida y plena de aciertos discográficos desde su debut a finales del siglo pasado y durante toda la primera década de este. Todo ello, gracias al inconmensurable trabajo compositivo de Joan Miquel Oliver, guitarrista, cerebro gris de la banda y mente preclara donde las haya, junto a la hermosa voz y carisma del front man Pau Debon, y la aportación instrumental eficaz y armoniosa del teclista Jaume Manresa, de Joan Roca al bajo y con Pere Debon en la batería. La verdad es que el anuncio en 2013 del cese pacífico de las actividades del combo, “para iniciar nuevas actividades individuales”, causó cierto revuelo y decepción entre su amplia legión de seguidores, quienes –seguro– echaríamos en falta sus canciones, esa jugosa ensalada temática mezclando esencias mallorquinas, ciencia ficción o cine, junto a sus propias vivencias personales, todo ello en una atmósfera onírica y surreal, inigualable y sin paragón en el negocio musical actual. Hasta su reencuentro reciente, nuevo álbum en común, y la actual gira de promoción que está colgando el cartel de sold out en todos los teatros, el espíritu de la banda lo ha preservado Oliver, con una prolija aportación personal de más de una decena de álbumes con las líneas maestras ya conocidas. En la Llotja, el show ofrecido fue mayúsculo a base de grandes hits de la toda la trayectoria de la banda ante un público entregado desde el minuto 0 y que disfrutó de lo lindo hasta acabar bailando desenfrenado por los pasillos y laterales de platea de la sala al son de temas como Alegria, Batiscafo Katiuskas, Viure, sense tu o Wa yeah! ¡¡¡Una pasada!!!