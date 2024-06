Magnífic Fest (I)

Creado: Actualizado:

POP-ROCK

★★★★✩

Vaya por delante que los conciertos que quizás disfruto menos son, precisamente, los que se celebran en tal o cual festival. Secuelas quizás de muchos años haciendo pesadas kilometradas para cubrir para SEGRE eventos celebradísimos como Primavera Sound, Internacional de Benicàssim, Doctor Music Festival, Senglar, Pirineos Sur o algunos de los muchos eventos veraniegos que cada año inundan nuestro calendario estival. Digo esto porque, a una cierta edad, se me hace muy cuesta arriba no poder estar sentado tranquilamente disfrutando de la música teniendo que guerrear para, de pie, ganarme un metro y medio de espacio para ver en condiciones al artista o banda de turno, además de verme abocado a una contrarreloj inmisericorde de docenas y docenas de conciertos concentrados en tres o cuatro días, a lo sumo y envuelto de decenas de miles de espectadores móvil en ristre. El caso es que nuestro Magnífic Fest cuenta, aún, con unas medidas apropiadas y un cartel que se puede gozar completamente puesto que los números musicales no se solapan, aunando grandes nombres con otros aun emergentes, con lo que el equilibrio artístico se logra mantener a costa de que haya suficientes asistentes para que el proyecto logre perpetuarse más allá de estas tres ediciones que llevamos. Así, el pasado fin de semana, con el Espai Firetes de Lleida registrando una muy buena entrada, tuvimos la fortuna en forma de buena meteorología y excelente ambiente de público de escuchar a unas cada vez más consolidadas La Niña Paracaídas, que sonaron de muerte y que demostraron su meritoria evolución desde el punk de sus comienzos a un pop-rock actual más sofisticado que no aburrido. Luego escuchamos a Suu, solista de cuño reciente y buena factura musical, cuya aportación divirtió y dejó a sus fieles seguidores un estupendo sabor de boca. De Iván Ferreiro, artista preferido desde sus tiempos de Los Piratas, decir que ha observado una curiosa deriva del rock peleón original a su propuesta electrónica actual, sin duda más a la moda, pero con pérdida evidente de aquella singularidad que tanto nos gustaba. Luego nos plantamos ante unos Shinova a excelente nivel quienes, con más de tres lustros de carrera y un montón de álbumes a sus espaldas, han logrado desprenderse de sus ropajes hard y metaleros iniciales para instalarse en un pop-rock, llamémosle alternativo, pero de absoluto buen consumo. Antes de batirnos en retirada escuchamos a La Oreja de Van Gogh, el gran nombre de la primera jornada, con casi treinta años de trayectoria y que obró su etapa de mayor popularidad cuando la solista del combo donostiarra era Amaia Montero. Tras diez años, la sucedió Leire Martínez, que ya lleva más años que su antecesora, canta tan bien o mejor pero que, quizás, por habérsele pasado a la banda un poco el hervor a su repertorio clásico y no haberse renovado con más hits se ha convertido en una especie de grupo de auto-revival. No obstante, por todo lo visto y lo no visto, un notable en conjunto a esta primera entrega del festival y bravo a los organizadores por su esfuerzo.