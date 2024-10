Delicia absoluta

Creado: Actualizado:

Desde que descubrí a Ferran Palau hace un montón de tiempo en uno de los primeros Festivales MUD, a bordo del proyecto Anímic, y le he visto actuar a posteriori en actuaciones y eventos varios –los más importantes de este país–, siempre me despertó buenas sensaciones y el convencimiento de que, cuando le oía cantar y actuar, me hallaba frente a un músico muy singular, de aquellos que siempre te aportan cosas. En todo este tiempo, también a partir del inicio de su singladura en solitario, las obras que nos ha ido dejando eran cualquier cosa menos banales. También, porque para cada uno de sus proyectos, concretados en el álbum correspondiente, videoclips si los hubiere y las giras para promocionar cualquiera de sus nuevos proyectos, el artista de Esparreguera se ha sabido rodear de partenaires de cuño y características igualmente de gran altura y originalidad. Así que, para no ser prolijo en exceso en el momento de redactar la presente columna y abrumarlos con un montón de nombres, me limitaré a aconsejarles que busquen en la red su magnífica y muy cuidada discografía y pierdan unos minutos mirando los créditos para conocer muchos más detalles suyos y de la gente de variado pelaje de los que se ha rodeado siempre. En esta nueva ocasión que nos vino a visitar para mostrarnos sus más recientes canciones, a saber, las del álbum Plora aquí, aparecido apenas unos meses atrás, vimos a este compositor, músico y cantante difícilmente imitable luciendo sus mejores habilidades ya conocidas y no por ello menos disfrutables. Ese tempo suyo pausado pero placentero; su hermosa poética propia que no cae nunca en el empalago; esas melodías sublimes repletas de encanto.. En fin, el concierto soñado con su duración justa, su volumen a la altura necesaria y un público seguidor fiel, que antes de empezar la velada ya conocía y se sabía de memoria las canciones del repertorio para entonarlas en voz baja para no molestar. Una absoluta delicia.