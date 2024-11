Parte de algo más grande

Creado: Actualizado:

JAZZ

★★★★✩

Nos pasa cada año, edición a edición, descubrir entre la nómina de artistas y bandas de cada JazzTardor alguna personalidad novedosa para nosotros que, más allá de su fama o no, pueda sorprendernos y confirmarnos esa máxima de que si arriesgamos nuestro tiempo podemos recibir el premio de una sesión musical estupenda y, como en este caso, anotar en nuestra agenda para los restos algún nombre que debemos seguir y ver crecer en los años venideros: de extracción jovencísima, pero demostrando, pese a su evidente bisoñez, aptitudes magníficas y preparación impecable, los Camarada Ventura; eso sí, en petit comité pero frente a un público entusiasta que supo valorar su buen hacer y entrega. Como decía, gente joven pero con grandes ideas, como casi todo lo que sale habitualmente de la ESMUC o del Taller de Músics y cuyo talento, tanto interpretativo como a nivel compositivo, puede sorprender. Descubrimos que el trío formado por Jofre Fité (piano y sintetizadores), Carla González (contrabajo, sintetizador y voces) y Pau Gurpegui (batería, sintetizador y caja de ritmos), creado este mismo año y ya con una primera grabación comercial en su haber, el EP Look Again, cuenta con una proto-historia musical bajo la nomenclatura JF Trio, de unos cuatro años de vida, y que los ha visto actuar en bastantes escenarios de aquí o, incluso, del extranjero, como sus presencias en el InJazz de Rotterdam o el Unterfahrt Jazz Club en Múnich, con sus dos primeros títulos aparecidos en 2022 titulados Dotze y Trànsit, respectivamente. Hace unos pocos meses decidieron cambiarse el nombre, aunque no su línea expresiva (música orgánica, fresca y sensible que fusiona el jazz, la electrónica, la clásica, el ambient y el pop) y es bajo esta nueva personalidad que nos han visitado por primera vez. El repertorio que desplegaron en Lleida aunó composiciones de toda su singladura magníficamente interpretadas, como las que llevan títulos de los meses del año de su primer trabajo recién citado, u otras como That Dot, That’s Here, That’s Home y That’s Us, que están inspiradas, según nos explicaron, en las palabras del astrónomo Carl Sagan en su texto A Pale Blue Dot, reflexionando sobre la posición de la humanidad en el universo y la importancia de cuidar nuestro planeta sabiendo que somos parte de algo más grande. Pues eso..