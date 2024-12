Elegancia y ‘savoir faire’

Creado: Actualizado:

POP-ROCK

★★★★✩

David Carabén, al margen de notable cantante, músico efectivo y eficaz compositor, es un tipo listo, listo. Sabedor de que el periodo que entronca con las fechas de celebración navideña, le ponen a uno tierno y todos nos volvemos, por unos días, mejores personas y deseamos a nuestro entorno familiar y de amigos los mejores deseos para el año que se avecina, es un buenísimo momento también para salir a cantar, dándose un garbeo por diferentes localidades catalanas y hasta alguna valenciana. La respuesta del público, igualmente infalible pues una fecha tras otra, en lo que se ha convertido en una especie de gira festiva, ya tradicional y muy esperada por sus seguidores, ve cómo la gente llena hasta los topes cada sala y disfruta con el pop amable y saludable de estos Mishima que ya han cumplido y muy bien, por cierto, su primer cuarto de siglo brillante de actividad. Así que, tan típica como los polvorones, el caga-tió y la sopa de galets, esta mini gira navideña del combo capitalino ha pasado por localidades como Salt, Tarragona, Ulldecona, Lloseta, València, la Ciudad Condal, o, por supuesto Lleida, cosechando en todas partes muchísimo éxito. En esta tournée, que cumple su tercera o cuarta edición, no estoy seguro del todo, lo que ha quedado claro es que esta cita invernal ya está la mar de consolidada y ha llegado para permanecer en sus agendas y en las nuestras todo el tiempo que sea menester. Además, como pudimos disfrutar todos los que abarrotamos el Cafè del Teatre, el encuentro sirvió al grupo para presentar en sociedad un villancico que ha sido la gran novedad de este fin de temporada, titulado El pollastre de la nit de Nadal, estrenado apenas hace unos días y que, en su edición grabada, contaba con la presencia en la voz solista, junto a Carabén, de la cantante Mariona Aupí. En la actuación en sí, de duración apreciable, pues sonaron un buen número de canciones de varios de sus álbumes, destacamos por ejemplo, de entre nuestro cancionero preferido de los barceloneses Menteix la primavera, L’última ressaca, Qui més estima, Qui n’ha begut, Un tros de fang, Un lloc que no recordi, La vella ferida, Una sola manera, Mai més, entre muchas más, viejas y nuevas, acabando con Tot torna a començar, entre los vítores y aplausos de la gente que no quería que el recital acabara. Decir finalmente que con el nuevo sonido que observa la sala, bien calibrado y sin estridencias, lo que más apreciamos de esta gente es, quizás, la elegancia y savoir faire que imprimen a todas sus actuaciones, con un ramillete de temas a cada cual mejor, que el respetable gusta de corear.