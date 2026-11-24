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Sold Out clamoroso para recibir a Fórmula V, la histórica banda encabezada por Paco Pastor, único superviviente de su alineación original. Y lo hizo con un público mayoritariamente generacional, entregado de antemano a una ceremonia de evocación colectiva en la que la música, más que un ejercicio de nostalgia, acabó convirtiéndose en una auténtica celebración de la memoria. Con sonido impecable y Pastor en un estado vocal lustroso, el show transitó por buena parte del formidable repertorio que el grupo construyó entre 1967 y 1975 y que forma parte, por derecho propio, del imaginario sentimental de este país. Canciones reconocibles desde sus primeros compases, instaladas en esa memoria compartida que no necesita demasiados estímulos para activarse y que el público vivió con vítores, palmas y aplausos constantes. Joyas pop de un catálogo imbatible, debido en su mayoría al fabuloso talento compositivo de la pareja Pablo Herrero y José Luis Armenteros y a las increíbles producciones de Mariní Callejo. Desde la optimista vitalidad de “Cuéntame”, su hit más celebrado, que abrió y cerró el espectáculo, hasta la irresistible invitación viajera de “Eva María” o la contagiosa hilaridad de La fiesta de Blas, pasando por impagables como “La playa, el sol, el mar, el cielo y tú”, “Tengo tu amor”, “Ahora sé que me quieres”, “Tu amor, mi amor”, “Loco casi loco”, “Nueve sobre diez”, “Busca un amor”, “Carolina”, ”Cenicienta” o el inevitable y estival “Vacaciones de verano”, una pasada, vamos… Pastor asumió con notable solvencia, además, una función didáctica como ir reconstruyendo la trayectoria de una banda que supo interpretar como pocas el pulso comercial de su tiempo. Nacidos al calor de aquella música ligera y pegadiza que se popularizó bajo la etiqueta canción «chicle», encontraron pronto su territorio ideal en el mainstream de melodías de consumo inmediato, entre las canciones del verano y los hit-parades que llegaron a frecuentar con una regularidad pasmosa. Su ecuación artística, aparentemente sencilla, resultó infalible: estribillos luminosos, ritmos contagiosos y una capacidad poco común para fabricar canciones destinadas a permanecer... El espectáculo avanzó así entre recuerdos, complicidades y una respuesta entusiasta que confirmó la vigencia emocional de aquel repertorio. Porque hay músicas cuya trascendencia no se mide tanto por su sofisticación o por su voluntad de innovación como por el lugar que ocupan en la biografía sentimental de quienes las escucharon y gozaron. Para aquella juventud que creció en los últimos años del franquismo, la música popular fue bastante más que entretenimiento: constituyó un espacio de libertad cotidiana, una ventana abierta a otros horizontes y, en no pocas ocasiones, una auténtica vía de escape frente a la grisura de la época. De ahí que volver a escuchar estos himnos compartidos tenga algo de reencuentro vital con uno mismo. En definitiva, para Lleida, Fórmula V no solo ofreció un concierto de grandes éxitos, sino que evocó la memoria sentimental de toda una generación.