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El Cotton presentó un aspecto magnífico, con casi setecientas entradas vendidas a un público indisimuladamente festivo, pues cuando Sidonie visita la ciudad se sabe que uno difícilmente va a asistir a un concierto convencional, todo lo contrario. Más de treinta años de trayectoria avalan a una banda que ha sabido construir una carrera sólida, repleta de grandes canciones, personalidad propia y una envidiable capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Pocos pueden presumir de semejante recorrido y, todavía menos, de conservar intactas las ganas de jugar, gozar y hacer el gamberro frente al público. Marc Ros, Jess Senra y Axel Pi forman un trío indestructible de amigos que tiene perfectamente aprendido el secreto de sus directos: aquí no se viene solamente a escuchar canciones, sino a participar en una celebración colectiva en la que la música, el humor y la complicidad van de la mano. Son amenos, divertidísimos, descarados y tremendamente comunicativos y no necesitan recurrir a grandes artificios para meterse al público en el bolsillo; les basta con su naturalidad, sus ocurrencias y esa bendita falta de solemnidad que tanto se agradece en estos tiempos de imposturas. Se lo pasan en grande y consiguen que esa felicidad contagie hasta al más tímido de la sala. La actual gira servía para presentar Catalan Graffiti, su último trabajo, cantado íntegramente en catalán, una apuesta que demuestra que siguen inquietos y dispuestos a explorar nuevos territorios sin renunciar a su inconfundible universo sonoro. Durante hora y media larga fueron desgranando buena parte de este nuevo repertorio, alternándolo con un generoso repaso a su trayectoria. Porque, naturalmente, una fiesta de Sidonie no podía quedarse sin sus correspondientes momentos de comunión generacional, y ahí llegaron auténticas bombas emocionales como Carreteras infinitas, El Incendio, Fascinado o El peor grupo del mundo –cantado entre el público–, temas que ya hace tiempo que dejaron de pertenecer exclusivamente a sus autores para convertirse en patrimonio de todos aquellos que las han cantado, bailado y disfrutado durante años. El público respondió, por supuesto, como mandan los cánones, entregándose sin reservas y demostrando que algunos estribillos no envejecen, sino que siguen acumulando kilómetros y seguidores. En el apartado instrumental, la banda estuvo magníficamente arropada por sus dos excelentes acompañantes actuales, Jordi Bastida a la guitarra y Edu Martínez a los teclados, dos músicos de primera perfectamente integrados al ADN del trío, y que aportan consistencia, matices y una estupenda dimensión sonora a este alegre manicomio musical. Pero todavía hubo espacio para una última sorpresa con sabor local: Josep Maria Baldomà, el popular Baldo, teclista leridano que acompañó a Sidonie durante un buen porrón de años y participó en varios de sus discos, compartió un tema con sus antiguos camaradas. Un reencuentro de esos que tienen mucho de complicidad, memoria y cariño, y que fue recibido con satisfacción por quienes conocen bien esa etapa de la historia del grupo. En definitiva, un espectáculo total, música en riguroso directo sin trucos ni artificios y tampoco poses de estrella ni discursos trascendentales sobre el sentido de la vida. Rock, pop, humor, cercanía y mucho oficio. El Cotton salió encantado, con la garganta probablemente perjudicada y la sonrisa puesta. Ros, Senra y Pi siguen prefiriendo montar el lío, y visto lo visto en Lleida, que nadie les cuestione su bendita locura.