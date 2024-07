El fútbol alivia la bronca nacional

Creado: Actualizado:

Menos mal que la selección española de fútbol ganó a Alemania y esa merecida victoria, con gol acrobático de Mikel Merino, aplicó sobre el país un parche Sor Virginia, de los que alivian el dolor lumbar. A pesar del pacto Partido Popular-PSOE para un nuevo Consejo General del Poder Judicial, que parecía inaugurar una nueva época aunque con cinco años de retraso, ya habíamos vuelto a las andadas. Fue un espejismo de corta duración. Un pacto puntual forzado por la Unión Europea, que rechazó Vox por la derecha del Partido Popular, y por el socio Sumar, y otros, por la izquierda del PSOE. Al margen de ese pacto y de sus efectos, tan limitados aunque bienvenidos, el enfrentamiento entre una parte radicalizada de la Justicia y el Gobierno continúa. La aplicación de la ley de Amnistía a los implicados en el procés de independencia catalana o la resistencia a suprimir el delito de malversación económica para mantener imputado a Puigdemont son solo capítulos de esa pugna. El episodio del acoso judicial y mediático a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, es otro. Y todo el mundo sabe que cuando alguna de esas telenovelas se agoten, porque no den para más, se abrirán inmediatamente otras, “para que no decaiga”, como dicen los flamencos.Por suerte, España va. Va a su bola, porque si los empresarios y la sociedad civil dependieran de los poderes públicos para moverse, ya habríamos embarrancado. Mal que duela a los agoreros y catastrofistas radiofónicos y digitales, principalmente, las cifras de la macroeconomía progresan y algunos organismos solventes, desde el Fondo Monetario Internacional al Banco de España, revisan sus previsiones, mejorándolas ligeramente.Eso no quita que las preocupaciones ciudadanas –de las que deberían ocuparse los medios radicalizados y los otros, que poco las atienden– estén ahí en la calle. Un ejemplo: en Torre Pacheco (Murcia) acaba de celebrarse la primera Semana Internacional del Melón. Suena a medio broma y se puede confundir con una fiesta social, como era antes. Pero resulta que allí se han dado cita agrónomos, biólogos, empresarios agrícolas, casas de semillas principalmente holandesas y líderes del mundo agrícola, como Manuel Pimentel, autor del libro La venganza del campo. Pimentel, el ministro que se atrevió a dimitirle al presidente Aznar por la Guerra de Irak –el único, junto con el diputado Luis Acín, de Huesca– es un referente nacional para agricultores y ganaderos. Ingeniero agrónomo, propietario de fincas, editor y escritor, es fundamentalmente un humanista preocupado por la deriva del planeta hacia un mundo dominado por la escasez de alimentos. “En España hay que regar más hectáreas, producir más alimentos y, de paso, con más respeto hacia los agricultores”, les dijo a los murcianos allí reunidos. A Pimentel le preocupa que Europa quiera tener menos ganado, como acaba de demostrar Dinamarca con una ley que todavía se lo pone más difícil a las gentes que trabajan en el mundo rural. “Se legisla desde el desconocimiento y desde la desconfianza”, resaltó en su combate contra el exceso de burocracia que pretende convertir cada explotación agraria o ganadera en una gestoría. En un coloquio horas antes, el ingeniero y consultor David del Pino advirtió que como “consecuencia de los conflictos ecológicos, políticos y mediáticos, tanto el mar Menor como Doñana son las zonas más hiperreguladas de España”. Interesante. Pero la bronca nacional va por otros derroteros. Es la España inflamada frente a la España real que trabaja y aporta riqueza.