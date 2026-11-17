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Por suerte, en las elecciones españolas de final de noviembre tendremos debates electorales. La Academia de la Televisión, como en el 2008, 2011 y 2015, y en otros momentos, emerge, con financiación de las televisiones, para garantizar un cara a cara PP-PSOE y un debate a cuatro, incorporando a Vox y Frente Amplio.

Se despeja así el riesgo de que un desacuerdo entre los partidos y las cadenas de su preferencia dejara a la ciudadanía sin ese derecho democrático fundamental como es la confrontación de candidatos y sus propuestas. Y la audiencia global del cara a cara, siempre rondando los diez millones de espectadores, como en la fase final de un mundial de fútbol, certifica que los ciudadanos exigen ese derecho.

Como sostiene el profesor estadounidense Alan Schoeder, un debate no es un combate de boxeo oral sino una selección de personal. El espectador, con su voto, contrata a quien cree más preparado, o más conveniente en cada momento, para dirigir la gran empresa España S.A. Si en ese encuentro televisivo y radiado, amplificado además por las redes, un candidato no sabe enfrentar una crisis dialéctica, difícilmente será solvente en una crisis real cuando deba dirigir el timón del país. En un mundo, además, cada vez más complejo, que cambia vertiginosamente.

Las elecciones del domingo 29 de noviembre abren un rosario de citas determinantes para la Unión Europea en un contexto de ascenso del radicalismo de derechas en todas las latitudes. España en noviembre, Alemania en enero con la elección de su presidente, Italia en primavera, o como máximo en otoño, y Francia entre abril y mayo, van a las urnas. Son las cuatro potencias más importantes de las 27 de la Unión Europea. La conclusión de esta cadena electoral sentenciará el futuro de la Unión. El abogado Gilberto Carrasquero afirmaba en un foro organizado por Next Educación y la Universidad Isabel I que los comicios más importantes de ese calendario serán los franceses. Si gobierna la ultraderechista Marine Le Pen, y si mantiene su propuesta de repensar a fondo la Unión Europea peligra incluso la estabilidad y el futuro del euro. Y si gana Mélenchon, inquietud general. Curiosa coincidencia política entre la derecha extrema y los partidos más afines a Moscú. Matteo Salvini, presidente de la Liga italiana, lo sintetiza bien con su vasallaje a dos señores, el de Washington y el ruso. Giorgia Meloni escapó al impacto de la derrota de Donald Trump en las elecciones del pasado 3 de noviembre al haberse distanciado meses antes, seguramente por despecho, cuando el todopoderoso dirigente la despreció. El resto de afines a Trump disimula su cercanía, alarmados por su declive. Trump pidió al votante americano que imaginara que encabezando la papeleta republicana de su estado o de su ciudad no estaba tal o cual candidato, sino él mismo. Se ironiza con que millones de ciudadanos le hicieron caso: pensaron en él y votaron en otra dirección.

Nunca hasta ahora una elección a miles de kilómetros había tenido tanta influencia inmediata en otras campañas electorales. No solo perdió Trump y no ganó Netanyahu en fechas recientes. Conquistaron el gobierno los estudiantes serbios y se disparó Lula hasta la victoria proyectado por un debate cara a cara en el que Bolsonaro, candidato conservador, trató de humillarlo porque le faltaba un dedo perdido en accidente laboral. Tendremos a Lula en España apoyando a Pedro Sánchez y la sombra de Trump en toda Europa. Y la de Putin, por supuesto.