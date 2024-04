Necessitat absoluta

Creado: Actualizado:

Jo no era independentista. Estava convençut que l’entesa i l’acord amb les dos Espanyes era possible. Tot i patir els anys de dictadura, vaig posicionar-me per la reconciliació entre una Espanya que moria i una altra que renaixia. Anys després descobreixo que aquella Espanya que moria està més viva que mai. Hem bescanviat una dictadura militar per una monarquia corrupta. Em vaig equivocar. No necessiten assonades militars, ja que en tenen prou amb la legió d’escribes que fan i desfan. No hi ha reconciliació possible entre l’immobilisme de la casta i els que portem la càrrega, i també estic segur que no hi ha reconciliació possible entre Espanya i Catalunya. Estic convençut que sense assegurar-nos la llibertat viurem sempre en la rèmora d’una Espanya que no accepta la seva diferència. De fet, ni l’accepten ni la toleren i tenen com a única opció esclafar-la. Els nostres errors i el comportament salvatge d’Espanya ens han afeblit. El mes de maig tindrem una nova oportunitat. Votar és decidir. Votarem i decidirem. Vista la realitat i els fets, la democràcia ens obliga i ens obligarà. Poder votar ens va costar sang, i per això mai he estat abstencionista. En els propers mesos serà primordial la mobilització d’un poble que ha vist la seva dignitat enfangada. Desgraciadament, no tan sols ho ha estat per les maquinacions dels poders de l’Estat, sinó que des d’ERC s’han fet mèrits més que suficients per participar-hi activament. Els ciutadans varen castigar amb l’abstenció aquest comportament. Estic convençut que el mal govern farà augmentar encara més la sagnia electoral d’aquest partit. Llavors els vots perduts no els va aprofitar ningú. La debilitat del Govern és una realitat i les conseqüències de la debilitat posen a Catalunya en risc major. Tots coneixem la llarga llista de xancres del mal govern en minoria i dependència. Per això cal deixar de banda les rancúnies i superar la frustració. És una emergència i cal superar-la. Només 6 diputats al Congrés han canviat el delicat equilibri de forces a tot Espanya. Han evitat un govern de Vox i el PP. Han forçat el PSOE a pactar. Necessito somiar en una majoria absoluta del president legítim de Catalunya i un govern del sentit comú, que recuperi dignitat i força.