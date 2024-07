Bells sons

Creado: Actualizado:

Aquest passat 22 de juny, els Dusminguet s’ajuntaven altre cop, després de vint anys separats, i davant de 5.000 assistents, amb motiu de la celebració del trentè aniversari de la cafeteria Slàvia de les Borges, reconeguda arreu per la ingent tasca promocional dels grups musicals catalans, i alguns de fora, la major part dels quals hi han actuat en una o altra avinentesa, des que va ser fundada per l’amic i parent polític –en el doble sentit– Albert Tarrats, que cada dia enyoro més, amb la seva dona i cosina meva, Dolors Solé, a qui prenen el relleu els seus fills Albert i Ariadna. Felicitats, família (tot queda a casa).

I parlant de casa, o millor d’escombrar cap a casa, amb el pretext de la música a la fresca, no em puc reprimir de recomanar el cicle de concerts Bell-folk que organitza a partir de demà passat l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. La veritat és que m’admira l’afició sobrevinguda als regidors del nou equip de govern de la vila pladurgellenca a empescar-se títols jugant amb els dos elements del topònim local. Així, després de la interessant, endreçada i exitosa fira Verd-lloc, d’alimentació saludable, ara ens sorprenen amb aquest Bell-folk, que no cal ni dir que aplaudeixo. Què serà el següent, amb uns edils tan creatius? Proveït de bona intenció i ànim de col·laborar, se m’ocorren diverses propostes. La Festa Major podria passar a denominar-se Fest-lloc. El concert anual de nadales emprès aquest últim desembre, Bell-cor. Posats a fer, la biblioteca, Bell-mot. El servei de recollida de la brossa, Net-lloc. El singular campanar, si bé lleig prou simpàtic, Ding-lloc. La bàscula municipal, Pes-lloc. I les piscines estrenades l’estiu anterior, Fresc-lloc o encara Pell-lloc. L’espai enjardinat del mig del nucli, Bell-parc. I per què no rebatejar el club de futbol bell-lloquí com a Bell-gol?

Al gra. Aquest primer Festival de música a la plaça, que tindrà lloc a Bell-lloc, valgui la redundància, a dos quarts de deu del vespre, sota les moreres de la bella plaça de Catalunya, presenta el programa següent. Aquest dissabte, dia 6, el llegendari acordionista Artur Blasco. Diumenge, 14 de juliol, el grup vallenc Fenya Rai! Dissabte, 3 d’agost, Carolina Blàvia i els seus fados “nostrats”. I divendres 9 del mateix mes, les enginyoses Krregades de Romanços, amb l’espectacle De l’oblit a l’escenari. Sobretot, no se n’oblidin pas.