Terra, aigua i vi

Creado: Actualizado:

Interessant exposició a la sala Lucilla Atilia (predecessora romana de Mireia Gonzàlez en el paper de mestressa) del Castell del Remei, sobre l’extensa finca vitivinícola i l’origen del canal d’Urgell, amb motiu del seixantè aniversari de la reversió de la referida infraestructura hídrica als regants. Plafons amb textos didàctics del geògraf Jaume Mateu, malauradament absent, al qual es ret així merescut homenatge, pels molts anys consagrats a la investigació d’aquesta heretat emblemàtica coneguda abans com a Torre Neral o Torre del Bisbe, per la seva pertinença al capítol de la catedral solsonina, residència estival dels prelats d’aquella diòcesi, i de la historiadora Lluïsa Pla, feliçment present, que ha estudiat a fons –i n’ha publicat un llibre important– la família Girona, oriünda de Tàrrega, que va convertir l’antiga possessió clerical en una colònia agrària avançada, pionera de la mecanització a Catalunya i el celler més antic de tot el país en l’elaboració i etiquetatge de vins de criança, a més del primer a ser construït seguint el model arquitectònic bordelès i en la incorporació de varietats franceses com el cabernet-sauvignon, fa ja gairebé un segle. Després d’una etapa d’esplendor prèvia a la guerra, amb nombrosos premis internacionals, vindria un període de decadència, fins a la recuperació per part dels Cusiné. A part dels esmentats plafons, s’hi exhibeixen també fotografies d’època, mapes, maquetes, documents extrets d’arxius diversos i alguns objectes dignes d’atenció i de vegades sorpresa, com la làpida commemorativa de l’acte jurídico-administratiu evocat, datada en 1964 i escrita en català, que comença de forma inesperada: “ESSENT CAP DE L’ESTAT ESPANYOL L’EXCIM. Sr. FRANCESC FRANCO BAHAMONDE...”L’exposició restarà oberta fins al 10 de novembre, en horari de matí i tarda, excepte els diumenges només al matí, tot i que una magnífica oportunitat per visitar-la serà just aquest diumenge vinent al vespre, coincidint amb la inauguració al mateix lloc del festival de jazz de tardor de Lleida, amb un concert a quatre mans a càrrec dels pianistes Eri Yamamoto i Bruce Barth, precedit per un tast de vins guiat pel mateix Tomàs Cusiné i l’obertura d’una altra mostra, en aquest cas de la fotògrafa Hermínia Sirvent, titulada Nits de jazz a la Sala Europa. Prodigiós cupatge d’informació, tanins, swing i nostàlgia.