Fer les paus
Encara sense pair la sorpresa i refer-nos del despropòsit, o dilucidar si es tracta d’una broma, potser una innocentada a la bestreta del 28 de desembre (suposant que aquest món de mones i psicòpates assassins amb esperit dictatorial no hagi petat abans en mil bocins), de la petició surrealista per part d’un llepaculs Netanyahu del Premi Nobel de la Pau per al seu soci Trump, el qual sembla convençut de merèixer-lo (si us plau, que algú de dalt aturi el globus terraqüi, a veure si en puc baixar, perquè amb tants giravolts em marejo), m’arriba la darrera obra publicada per la Fundació Irla, un petit volum titulat Cent cites sobre la pau, antologia d’un centenar de frases cèlebres de personatges de tots els temps entorn d’allò que Raül Romeva defineix al pròleg no només com a absència de conflicte, sinó “construcció activa que neix del respecte, de la justícia, de la llibertat i de la dignitat de totes les persones i de tots els pobles”. Perfecte, però tal com pinta, potser amb el fet que no hi hagués cap guerra ja faríem.
Engega la tria amb Heròdot, historiador grec del segle V aC, que va deixar escrit que “En la pau, els fills acomiaden els seus pares, i en la guerra són els pares qui acomiaden els fills”. N’escullo, per transcriure-les aquí, unes quantes més, continuant pel romà Tit Livi: “Millor una pau certa que una victòria esperada”. Dante Alighieri: “La pau universal és la millor de les coses que contribueixen a la nostra felicitat”. Erasme de Rotterdam: “La guerra és dolça per als qui no la coneixen”. Lucy Parsons. “La pau a qualsevol preu, excepte al preu de la llibertat”. Woodrow Wilson: “Només una pau entre iguals pot perdurar”. Maria Montessori: “Tot el que pot fer la política és mantenir-nos fora de la guerra”. Albert Einstein: “No sé amb quines armes es lluitarà la tercera guerra mundial, però la quarta es lluitarà amb pals i pedres”. Dorothy Thompson: “La major amenaça avui no és el gas verinós, sinó les paraules i les idees enverinades”. Mary McCarthy: “En la violència oblidem qui som”. Albert Camus: “La pau és l’única batalla que val la pena lliurar”. Isaac Asimov: “La violència és l’últim refugi dels incompetents” (Binyamín i Donald s’hi podrien sentir al·ludits). Em pregunto quina reflexió pacifista recolliran els llibres del futur d’un milhomes perdonavides i busca-raons com l’actual president americà.