La salud mental de los menores

Creado: Actualizado:

Una alumna de primero de la ESO de la Escola Vedruna de Balaguer resultó herida el martes por la tarde al precipitarse por la ventana de un segundo piso del centro. La menor, de 12 años, fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova y no se teme por su vida. Los Mossos d’Esquadra abrieron diligencias de investigación. Los hechos ocurrieron a las 17.00 horas cuando los alumnos estaban recogiendo al finalizar la jornada lectiva en esta escuela, situada en la calle de Pare Sanahuja de la capital de la Noguera. Por causas que se desconocen, una estudiante subió a una mesa y se tiró por una de las ventanas del aula cayendo en el patio interior del centro, en un incidente que fue presenciado por compañeros y profesores. Rápidamente alertaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos y tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Tras ser atendida in situ, la menor fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Al parecer, presentaba fracturas en las extremidades inferiores, como en la cadera y las piernas. El suceso provocó una enorme conmoción entre los alumnos, docentes y familiares que había en aquel momento en el exterior del recinto –al coincidir con la salida de las aulas–, empañando una jornada que había tenido un marcado tono festivo por la celebración de Sant Jordi. No podemos, con la información de la que disponemos, cuestionar ni la actuación del colegio, ni de Educación y ni, por supuesto, de su familia o entorno. Los protocolos ya fueron activados el mismo martes y corresponde tanto a la Escola Vedruna como a la conselleria dictaminar qué ha podido llevar a una adolescente a poner en peligro su vida y si ha recibido la ayuda que, por los hechos descritos, es evidente que necesita. Pero lo que sí podemos es reflexionar sobre los muchos casos de trastornos de salud mental que están aflorando tras la pandemia entre niños y adolescentes, con cifras disparadas de intentos de suicidios y de desapego familiar, social y emocional. Vivimos tiempos convulsos en muchos aspectos y corresponde a las administraciones poner instrumentos para que los menores tengan los mecanismos apropiados a su edad para superar el estrés social y emocional en el que viven.Precios de alquilerEl Executiu aprobó ayer un decreto ley que limitará los precios del alquiler de habitaciones y también el de viviendas por temporada (cuando sean para residir en ellas y no para uso turístico). Se aplicará en los municipios con mercado inmobiliario tensionado y aparentemente es una buena noticia, pero sin el control necesario puede quedar en papel mojado