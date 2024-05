La necesaria cooperación entre Lleida y Huesca

Creado: Actualizado:

Las provincias de Lleida y Huesca tienen vínculos que van más allá de la mera vecindad. El de la Franja de Ponent, el territorio aragonés donde pervive la lengua catalana, es el ejemplo más evidente. Pero hay muchos más, entre ellos proyectos que afectan a ambos territorios y que necesitan de la actuación concertada de sus respectivas diputaciones para salir adelante. Ahora mismo son principalmente cuatro: la activación de la comisión que coordina la gestión del congosto de Mont-rebei, que en los últimos años se ha convertido en un destino turístico de primer orden; la preservación de la ganadería extensiva en las zonas de montaña; el desarrollo y mejora de dos infraestructuras viarias básicas para las dos provincias como son la A-14 y la N-230; e impulsar la Célula de Innovación Rural Pirineo-Aran, un programa que busca potenciar la innovación y la retención del talento local a partir de la colaboración publicoprivada. Se trata de actuaciones que van en beneficio de ambas demarcaciones, por lo que llama la atención –tal como damos cuenta en nuestra edición de hoy– que el actual gobierno de la diputación de Huesca haya optado hasta en seis ocasiones a lo largo de los últimos meses por no responder a las llamadas del de Lleida para poner fin a la situación de bloqueo en el que se encuentran. Que la corporación oscense esté presidida por el PP y la leridana por ERC no debería ser en ningún caso un obstáculo para romper la colaboración que había existido antes de la actual legislatura, cuando la primera estaba dirigida por el PSOE. La paradoja es que esta actitud perjudica en primer lugar a sus administrados, así que no se entiende el porqué de la misma. Por eso, hay que esperar que el hecho de que finalmente el presidente de la de Huesca haya accedido esta semana a reunirse con los representantes de la de Lleida no sea solo un gesto de cara a la galería, sino el primer paso para retomar la plena cooperación institucional. Ser un partido de Estado, de lo que presume el PP, debe comportar la capacidad de poner el interés común por encima de cuestiones partidistas.Investigación punteraLos proyectos conjuntos en los que trabajan investigadores de Agrotecnio e IRBLleida, dos centros de referencia vinculados a la UdL, al igual que el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, constatan que en Lleida se llevan a cabo investigaciones de primera línea, aunque a veces pasen desapercibidas para el gran público. El desarrollo de alimentos que reduzcan la obesidad, de una levadura que trate la anemia y de otra que evite una microtoxina en el zumo de manzana demuestra además que la colaboración entre centros amplía su potencial