El propósito de la Trobada al Pirineu

En los últimos años ha cambiado mucho la concepción empresarial y, partiendo de la base de que la rentabilidad económica siempre es indispensable para cualquier firma o negocio, la realidad ha creado también una nueva visión acerca del papel que deben tener las empresas en su entorno, ayudando a mejorar el medio ambiente, a luchar contra el cambio climático, a gastar menos agua y consumo eléctrico y a incorporar un propósito social que vaya más allá que el de generar empleo y ganar dinero. El liderazgo impulsado por un propósito es el proceso de influenciar a los miembros de una organización para trabajar en una meta que sea noble y que contribuya no solo a los intereses personales de los empleados y líderes de la empresa, sino principalmente a contribuir al bien general de la comunidad, la sociedad, el país o el mundo entero. A este objetivo ha dedicado este año la Trobada al Pirineu sus principales ponencias y la organización puede darse por satisfecha porque, además de los representantes de las firmas leridanas, que dieron buena cuenta de tener clara su implicación en el entorno en el que viven y trabajan, el resto de grandes firmas nacionales, estatales e internacionales que participaron activamente en la agenda, todas y sin excepción, incidieron en que solo las compañías, emergentes o históricas, que tengan claro su propósito y busquen más allá del mero aspecto lucrativo tendrán futuro en un mundo en el cual la economía tiene la obligación de implicarse en los retos de cohesión, justicia y sostenibilidad que exige hoy la ciudadanía. La Trobada ha evolucionado mucho en estos 35 años y en estos momentos ya debate el horizonte del sector empresarial de toda Europa y aspira a llegar a los mil asistentes en 2026 para ampliar su ámbito de influencia mucho más allá de Ponent, el Pirineu y Aran. Lleida cuenta con más de 30.000 empresas y, por lo visto, en La Seu d’Urgell su sector agroalimentario sigue siendo la base del progreso leridano, pero su capacidad innovadora, investigadora, creativa y comercial ya va mucho más allá del sector primario. La amenaza de ChinaEl diario chino Global Times aseguró ayer que se han iniciado acciones contra “ciertas importaciones” de cerdo y de productos lácteos provenientes de la Unión Europea (UE), lo que sería un mazazo para el sector porcino de Lleida, uno de los líderes exportadores de todo el Estado. Es evidente que esta amenaza es una respuesta al anuncio de que se subirán un 38% los aranceles a los coches eléctricos procedentes de China y que el Gobierno de ese país no ha dicho nada. Esperemos que esta filtración sea solo una rabieta y que se imponga el actual marco. Las guerras comerciales no benefician a nadie