Ni Illa ni Puigdemont tienen mayoría suficiente

Creado: Actualizado:

Salvador Illa, candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC, y Carles Puigdemont, aspirante al cetro catalán por parte de Junts, confirmaron ayer al presidente del Parlament, Josep Rull, que carecen de los apoyos suficientes para ser investidos y que, en consecuencia, renuncian a presentar su candidatura a la presidencia del ejecutivo catalán, de momento. La negativa del líder del PSC y del de Junts a enfrentarse al pleno para no caer derrotados conducirá a Rull a activar la cuenta atrás hacia la repetición electoral. Así lo explicó en una comparecencia institucional ayer por la tarde. Una vez el presidente del Parlament notifique al pleno la ausencia de candidato a la investidura, arrancará el plazo de dos meses para que unos nuevos comicios sean automáticamente convocados, para celebrarse en el mes de octubre, si el 25 de agosto ningún candidato obtiene la mayoría suficiente (basta con simple en segunda vuelta) para gobernar. La financiación de Catalunya es uno de los temas claves, en los que el PSC basará su intento de convencer a ERC de formar gobierno con los Comuns. Pero este escollo no parece fácil, ya que la singularidad ya se incluye en los pactos de ERC y Junts (pacto de Bruselas) para conseguir el apoyo independentista a Pedro Sánchez en el gobierno español. El mismo líder del PSOE aseguró ayer en el Congreso que los socialistas cumplirán sus acuerdos para esta mejora financiera de Catalunya, que puede acabar con la injusticia que supone que el Principat sea una de las comunidades que más aporta al conjunto del Estado, mientras se sitúa en la posición 14 en el momento de repartir estos impuestos o aportaciones de la caja general. No es justo que cada catalán reciba 43 euros menos que la media española y que, en cambio, los de Madrid logren 183 euros más por habitante. El déficit fiscal no es nuevo, como no lo es la escasa ejecución presupuestaria de los proyectos aprobados por el Estado en Catalunya, mientras la Comunidad de Madrid siempre esté muy por encima de lo proyectado. Por esta desproporción y desigualdad se inició en gran medida el procés y hasta que no se resuelva el tema económico será muy difícil buscar la estabilidad que todos los sectores económicos y sociales reclaman. De cómo resuelva el PSOE la singularidad de Catalunya: histórica, económica y cultural y lingüística, dependerá que tengamos President antes de acabar el verano o debamos volver a las urnas. Lleida y el fútbol Vemos acertada la decisión del Atlètic Lleida de no asumir la compra del Badalona Futur porque los méritos deportivos deben adquirirse en el campo y la ciudad no puede asumir luchas fratricidas estériles que a nadie beneficiarían