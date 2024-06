La reindustrialización necesaria de Lleida

Creado: Actualizado:

Lleida necesita urgentemente una reindustrialización que complete el sector agroalimentario y de servicios. Esta afirmación la comparten el actual gobierno de la Paeria, el anterior, la Generalitat y el Gobierno central. Todos de acuerdo, pero los deberes con el polígono de Torreblanca sin comenzar, impidiendo aprovechar algunas de las oportunidades que brindan empresas que quieren establecerse en Catalunya o demorando proyectos de firmas que ya han mostrado su interés por instalarse en la capital de Ponent, a medio camino de Barcelona y Zaragoza y bien comunicada por autovía y autopista. Así, el informe del ente público Adif –responsable de las infraestructuras ferroviarias– sobre el plan director del futuro polígono remitido al departamento de Territorio de la Generalitat no solo tiene como fecha de registro de salida el pasado 12 de febrero, sino que además es desfavorable. Este informe es el que el alcalde, Fèlix Larrosa, denunció en el pleno del estado de la ciudad el pasado martes que Territorio tenía en un cajón desde el pasado febrero. Además, en el mismo consta que esta conselleria no lo pidió hasta finales de 2023. “En respuesta a su solicitud, recibida en fecha de 15 de noviembre de 2023”. El calendario inicial del proyecto del polígono de Torreblanca, presentado cuando ERC y Junts compartían el Govern, preveía que en la primavera de 2023 estaría en obras y unos por otros la casa sin barrer. La consellera de Territorio en funciones, Ester Capella, que visitó el miércoles las obras de la nueva estación de autobuses de Lleida ciudad, tuvo una tensa conversación sobre este bloqueo con la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias. Podemos entender que el ejecutivo catalán tiene muchos problemas y asuntos por resolver, pero ante cualquier circunstancia política, el progreso del territorio debe tener siempre prioridad porque de él depende el bienestar de sus ciudadanos y eso debería ser sagrado. Por tanto, pónganse manos a la obra porque Lleida requiere de más terreno industrial para dar estabilidad laboral a su ciudadanía y retener el talento que en demasiadas ocasiones debe emigrar. Ya no somos la cenicienta de Catalunya, ni queremos ser tratados como tal.Premio a la natación leridanaLa leridana Paula Juste, a falta de la decisión final de la Federación Española, cumple los criterios para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un premio para la nadadora del CN Lleida pero también para toda la natación leridana que, poco a poco y con mucho esfuerzo, va recuperando el potencial que tuvo en los años 90 y que en París podría tener a otra representante, Emma Carrasco, que también está pendiente de los criterios federativos