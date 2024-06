En apoyo al colectivo LGTBI

Creado: Actualizado:

La homofobia es el rechazo y odio irracional que se tiene hacia la homosexualidad y que conduce a la violencia y a la discriminación hacia los individuos que tienen dicha orientación sexual. Estas actitudes negativas, prejuiciosas y discriminatorias son ya un delito en la legislación de muchos países del mundo, entre ellos España. Se calcula que en pleno siglo XXI cada dos días una persona homosexual es asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados a la homofobia. Amnistía Internacional denuncia que más de 70 países persiguen aún a los homosexuales y 8 los condenan a muerte. En el estado español, gracias al fin de la dictadura y la instauración democrática, poco a poco se fueron derogando las leyes que perseguían a los homosexuales, bisexuales, transexuales y cualquier otra vertiente de la diversidad sexual, y en la actualidad la reglamentación española está entre las más avanzadas en términos de libertad sexual del mundo, habiendo sido siempre Catalunya una de las comunidades pioneras en esta tolerancia y respeto hacia lo diverso o diferente. Pero todavía hay algo tan importante o más que las leyes, que sin duda es la mayor garantía en una sociedad avanzada, y es la aceptación social y colectiva de esta libertad sexual. Y no es aceptable que un representante público, tenga la ideología que tenga, cuestione, ni privada ni públicamente, los avances conseguidos en este ámbito. El alcalde de Ribera d’Ondara, al igual que cualquier otra persona elegida democráticamente, tiene el derecho a apoyar o criticar cualquier decisión o actitud que pueda perjudicar a favorecer el bien común, según la ideología de cada cual, y por esto la democracia es todavía a día de hoy la mejor opción para organizar a un grupo de personas, naciones o estados, pero hacer apología contra los derechos conquistados solo puede recibir la repulsa colectiva, como de la que ha sido objeto el edil accidental de este municipio de la Segarra quien, extralimitando sus funciones locales, aseguró en un tuit reproducido por este diario que el colectivo LGTBI no era bienvenido a su pueblo. Por no hablar de la comparación de las personas, entidades, partidos e instituciones que apoyamos los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o intersexuales con “el peor cáncer que padece Catalunya”, lo que, además de homofóbico, es insultante, tanto para cualquier miembro del colectivo como para los enfermos de cáncer. Una sociedad avanzada se mide también por su respeto a la identidad de género y orientación sexual y esta semana que se celebra del Día del Orgullo no podemos ni debemos olvidar que esta jornada es todavía para la reivindicación de que todas las personas tienen el derecho a amar con libertad y disfrutar de los derechos colectivos que entre todos hemos ido ganando. Por tanto, tolerancia cero ante cualquier intento de regresión u odio.