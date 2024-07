El imperio de la ley

Creado: Actualizado:

“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Artículo 117 de la Constitución. ¿Qué es la ley? La expresión de la voluntad popular mayoritaria. ¿Qué está por encima de la voluntad popular mayoritaria en una democracia? Nada. Estas son las reglas del juego. El Congreso aprobó la ley de Amnistía. Los jueces deben aplicarla sometidos a su imperio. ¿Lo hace el Tribunal Supremo al no amnistiar a los líderes del procés por malversación? Técnicamente sí. Interpreta la ley y dice que no debe amnistiarlos porque se enriquecieron personalmente. A nadie se le escapa que la posición del Supremo es contraria a la que mantienen la Fiscalía General, la Abogacía del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que han pedido que se aplique la ley de Amnistía –o la ha aplicado el Tribunal Superior– en todos los casos. En realidad, la posición del Tribunal Supremo en este tema solo coincide con la de Vox, partido de ultraderecha que está personado en la causa del procés aprovechando una anómala posibilidad que permite la legislación española a través de la figura de la acusación popular. Tampoco se le escapa a nadie que la argumentación que ha dado el Supremo para mantener que los líderes del procés se enriquecieron personalmente con el referéndum es muy rebuscada, y la que ha utilizado para decir que el procés puso en riesgo las finanzas europeas es todavía más retorcida. Finalmente, hay un tercer elemento que tampoco se le escapa a nadie: la Fiscalía dice que hay que aplicar la ley de Amnistía en todos los casos porque ha apartado a los 4 fiscales que llevaron el juicio del 1-O, que mantenían los mismos argumentos que el Tribunal Supremo. Interpretar una norma contra legem está constitucionalmente prohibido: las interpretaciones deben ser literales siempre que sea posible, y cuando no lo sea, las interpretaciones extensivas se deben hacer siempre en beneficio del reo. Hacerlas en contra del reo también está constitucionalmente prohibido. La historia dirá si la negativa del Supremo a aplicar la ley de Amnistía incurre o no en algunas de estas prohibiciones constitucionales. Y antes que la historia lo dirá el (teóricamente progresista) Tribunal Constitucional. Veremos.La música suena bienKeir Starmer ha arrasado en las elecciones británicas como querría que lo hiciera su amado Arsenal, del que es seguidor, y lo ha hecho con un perfil muy alejado del hooliganismo futbolero: centrado, sensato y racional igual que una sonata de Beethoven interpretada por Barenboim, de los que también es fan. La música suena bien.