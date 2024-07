El turismo no es solo para el verano

Creado: Actualizado:

No descubrimos nada si decimos que los atractivos naturales y culturales de las comarcas de Lleida, tanto del llano como del Pirineu i Aran, son más que reconocidos y apreciados por todo tipo de visitantes, tanto los más cercanos, como los procedentes de otros países. Y este poder de atracción se nota especialmente en los meses de verano que, desde hace años, son sinónimo de vacaciones. Sin embargo y por suerte, el turismo se está desestacionalizando de forma paulatina y las actividades de ocio y los viajes se reparten ya de forma muy equilibrada durante las diferentes épocas del año. Esta situación quedaba reflejada en el reportaje que publicábamos ayer, según el cual es en los meses estivales cuando se registra más afluencia de visitantes y concentran el 40% de las llegadas y las pernoctaciones de turistas sumando los meses de julio a septiembre y si añadimos el mes de junio, la cifra se eleva a un 47% sobre el total. Es del todo lógico que sea esta época la de más actividad pero llama la atención cómo van ganando adeptos las propuestas turísticas que no se rigen por el calendario. Un ejemplo de ello sería la afluencia a los campings que no se circunscribe a los meses de verano pese a que, como es lógico, son los de máxima ocupación. Y es que, con las innovaciones que ha ido incorporando este sector, como el llamado glamping o el cada vez mayor número de bungalows, su atractivo ha aumentado de forma proporcional y los datos así lo corroboran: la cifra de clientes de estas instalaciones prácticamente se ha doblado en diez años pasando de los 150.000 de 2014 a los casi 281.000 del ejercicio anterior. Esta tendencia al alza se repite en otros ámbitos del turismo aunque, pese a esta alta demanda que este verano podría romper récords de nuevo, la oferta de alojamiento se ha mantenido estable. En la actualidad funcionan 420 hoteles en Lleida frente a los 418 de hace diez años, 64 campings (61) y 695 establecimientos de turismo rural (82 más). En cambio, las viviendas de alquiler turístico han pasado de 374 el 2013 a 4.586 en la actualidad. De aquí las crecientes voces que exigen poner freno a este boom.Nueve meses de barbarieAyer se cumplían nueve meses del fatídico ataque de Hamás contra Israel. Desde el inicio de la guerra en Gaza, han muerto unos 38.100 palestinos, más del 70% mujeres y niños; y más 87.700 han resultado heridos, además de decenas de miles de desplazados. Por la parte israelí, aún hay 116 civiles secuestrados de los 251 capturados el 7 de octubre. No hace falta incidir de nuevo en quién tiene la culpa del conflicto, pero sí que es necesaria una solución ya para acabar con una barbarie que nos debe avergonzar a todos como sociedad