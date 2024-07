El instituto de Cappont debe ser una prioridad

Creado: Actualizado:

El proyecto del instituto de Cappont ha vuelto a sufrir otro contratiempo después de que los nuevos mapas de riesgo de inundación publicados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sitúen al barrio en el rango de zona inundable en un periodo de retorno de 100 años, lo que impide a la Agència Catalana de l’Aigua dar luz verde a su construcción si antes no se edifica un muro de contención en la partida de Grenyana, a la altura de las compuertas de Pardinyes. El pasado mes de febrero, el ayuntamiento anunció que la CHE había atendido sus alegaciones y que Cappont sería considerada zona inundable con un periodo de retorno no de un siglo, sino de 500 años, con lo que ya no había ningún obstáculo para poder llevar adelante las obras de este nuevo centro educativo. De momento, esto no es así, aunque la Confederación precisa que el pasado junio envió toda la documentación a las distintas administraciones y que, una vez concluya el periodo de información pública de tres meses, resolverá las alegaciones que se presenten. Está claro que, sea por el motivo que sea, ha habido un malentendido entre la Paeria y la CHE. Hay que resolverlo cuanto antes y, a la vez, ambas partes y la Generalitat deben ponerse manos a la obra para que este instituto sea una realidad. Los técnicos deben definir ya si el riesgo de inundabilidad es de un periodo de 100 o de 500 años y, si finalmente es el primero, hay que agilizar al máximo la construcción del muro de contención y paralelamente el departamento de Educación debe hacer lo propio con la redacción del proyecto y la adjudicación de las obras del centro. Los vecinos de Cappont llevan 40 años reivindicando este equipamiento y durante este tiempo el barrio se ha convertido en uno de los de la ciudad con más habitantes, por lo que no tiene sentido que las familias se vean obligadas a que sus hijos tengan que desplazarse a otros lugares para cursar la educación Secundaria. Si las administraciones implicadas hubieran hecho los deberes cuando tocaba, este instituto ya llevaría años funcionando. Además, por mucho que la normativa indique que estos mapas de riesgo de inundación son vinculantes para los proyectos de “equipamientos de usos sensibles”, cuesta de entender que afecten a este en concreto cuando en el mismo barrio en los últimos años se han edificado sedes de organismos como la Seguridad Social, la mayor residencia de ancianos de la capital y grandes establecimientos comerciales, además de decenas de viviendas, y precisamente ahora se está ampliando un colegio de Primaria y Fira de Lleida también promueve un nuevo pabellón desmontable. La construcción de un instituto en Cappont no solo está justificada, sino que lo injustificable es el retraso acumulado, por lo que todas las administraciones deben hacer lo necesario para desbloquearlo de una vez por todas.