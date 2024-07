La necesaria regeneración democrática

Creado: Actualizado:

Falta leer la letra pequeña del “plan de acción que ayude a proteger la democracia”, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la música suena bien. Los medios de comunicación somos los primeros que apoyamos que se persigan las llamadas fake news, bulos interesados que se lanzan desde plataformas pseudoinformativas con la voluntad de crear estados de opinión y desestabilizar gobiernos. De hecho, la propuesta del ejecutivo no es original, sino que traslada el reglamento de la Unión Europea, aprobado por todos los grupos políticos excepto la extrema derecha, a la legislación española. Y eso obligará al Partido Popular a hacer equilibrios para justificar su rechazo. ¿Y cómo se puede regenerar la democracia? El presidente planteó ayer cuatro grandes ejes: “transparencia, independencia, pluralismo y protección”. Desde el gobierno se pretende mejorar la transparencia de los medios de comunicación con nuevos estándares “sobre la propiedad, asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias” para que los ciudadanos puedan conocer “sus fuentes de financiación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia”. También aboga por “la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios para evitar las presiones del ámbito político y empresarial” y, sin citarlo explícitamente, denuncia que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dijo a periodistas de una cabecera progresista: “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Sánchez añadió que quiere reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía porque “los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su línea editorial y los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten calumnias”. Además, el paquete de regeneración democrática incluiría la reforma de la ley Mordaza. Son medidas poco concretas que aplaudimos si sirven para dejar de meter en un mismo saco a profesionales de la información y a francotiradores de titulares, pero está por ver cómo se aplica. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha desmarcado de las tesis de su propio partido en Europa y dijo que estas medidas son “una cortina de humo” para tapar el caso contra la esposa de Sánchez y “castigar a los medios que publican lo que no le gusta al Gobierno”. Sus socios de gobierno, en cambio, creen que el plan llega tarde y se queda corto.Maneras de hacer políticaEs difícil combatir la desafección política cuando se filtran audios como los que evidencian que había dirigentes de Esquerra Republicana que estaban al corriente de los carteles del Alzheimer. No todo vale o no todo debería valer