La fiscal y el delincuente

Sin perder su característica sonrisa, la vicepresidenta Kamala Harris disparó a matar en su primer discurso como virtual candidata demócrata: “Como fiscal, me he enfrentado a delincuentes de todo tipo: depredadores que abusaban de mujeres, estafadores que engañaban a consumidores y tramposos que violaban la ley en beneficio propio. Conozco a los tipos como Trump”. Y no exageraba. Fiscal versus criminal. Si la aspirante demócrata ha dedicado gran parte de su vida a encerrar a los malos, su rival, el republicano Donald Trump, es el primer expresidente de la historia de Estados Unidos condenado por un delito. Kamala Harris ha logrado redirigir la atención de la opinión pública hacia los problemas legales del histriónico multimillonario, declarado culpable de nada menos que 34 cargos criminales por falsificar registros comerciales para ocultar una supuesta relación sexual con la actriz porno Stormy Daniels. Ha sido una estrategia inteligente y Harris ya aventaja a Trump en las encuestas en dos puntos. Al republicano se le complica la reelección a pesar del aumento de popularidad tras sobrevivir al intento de asesinato. Y es que ahora Trump ve cómo se le gira en contra uno de los argumentos que más había utilizado para ridiculizar a Biden, la edad. Kamala Harris tiene 59 años y Trump, 78. Pero, al menos por ahora, la antigua fiscal general de California no ha entrado al trapo. En Wisconsin, ante más de 3.000 personas, dejó claro que no necesita recurrir a las descalificaciones personales para dejar KO al adversario. No hay que olvidar que Harris, elegida senadora en 2016, se ha distinguido en su carrera política como una interrogadora implacable. “No puedo responder tan rápido. Me pone nervioso”, le imploró el entonces fiscal general, Jeff Sessions, durante una audiencia del Congreso. Mientras, Trump tiene varios litigios abiertos. Aunque el expresidente es un animal escénico que consigue salir airoso de las situaciones más esperpénticas, no lo va a tener tan fácil como se pensaba para regresar a la Casa Blanca. Kamala Harris no solo ha logrado darle la vuelta a las encuestas, sino que consiguió 81 millones de dólares de donantes para la campaña demócrata en solo 24 horas. Emulando el célebre eslogan de Barack Obama, ya se ha popularizado el “Yes, we Kam”.Historia sin final felizLos Mossos d’Esquadra localizaron ayer el cadáver del niño de Tremp de 14 años que había desaparecido el sábado en el pantano de Sant Antoni, cerca de la presa, en Talarn. Después de cuatro días de búsqueda infructuosa, el fatal desenlace era previsible, pero no por ello menos doloroso. Este verano ya han muerto cuatro personas ahogadas en Ponent