Tú a Lleida y yo...

Era a principios de los años 60 cuando saltó a la fama una comedia de la factoría Disney con un título que ha mantenido su vigencia y popularidad pese al paso de los años. Era Tú a Boston y yo a California. No explicaremos ahora la trama pero queda claro que está relacionada con las distancias. Pues este título es ideal para ejemplificar lo que, si nadie pone remedio, les ocurrirá a numerosos docentes leridanos, y miles de profesores catalanes en general, el próximo curso. El departamento de Educación publicó el viernes la resolución definitiva de las adjudicaciones de plazas en las escuelas tras gestionar más de 3.500 reclamaciones de profesionales que no están de acuerdo con su destino y consideran que cumplen los requisitos para trabajar más cerca de casa. Ayer publicábamos dos ejemplos de ello. Por un lado, el de una maestra leridana de Primaria a quien le tocó la plaza en Agullana, municipio del Alt Empordà a 288 kilómetros de la capital del Segrià. Reclamó y la administración, demostrando una gran magnanimidad, cambió su destino y se lo concedió en.. ¡Figueres!, que está “solo” a 241 kilómetros de Lleida. Si este caso es grave, aún lo supera por diferentes razones el de un profesor de Artesa de Lleida que trabajaba en el Secà de Sant Pere. En la adjudicación provisional de plazas le mantenían el puesto, aunque él reclamó para reconfirmarla alegando que es padre de un hijo con una discapacidad del 33 por ciento y, por tanto, gran dependiente, por lo que un cambio de domicilio le supondría graves perjuicios. Cuál fue su sorpresa cuando Educación le respondió anunciando que no solo no le reservaban su plaza en Lleida, sino que le destinaban a Palafrugell, a 260 kilómetros de su casa. Ejemplos como los citados hay a decenas aunque la conselleria afirmó que el 97 por ciento de profesores han recibido una de las tres primeras comarcas que habían elegido. No tenemos por qué poner en duda esta afirmación, pero lo que queda claro es que casos como el último no pueden depender de porcentajes. La sensibilidad y el sentido común deben prevalecer sobre la fría gestión burocrática. Solo se trata de intentar ayudar a hacer la vida más fácil a la gente. Así de simple. Una ceremonia diferenteLa inauguración de los Juegos Olímpicos de París el viernes por la noche, horas después del sabotaje en las líneas ferroviarias, no dejó indiferente a nadie. Además de estar marcada por la lluvia, dio un giro de 180 grados a este tipo de eventos, que hasta ahora se concentraban en un estadio. El protagonismo del río Sena, de la torre Eiffel y de diferentes símbolos de la cultura gala presidió una ceremonia tan alabada como criticada, pero que pasará a la historia por su originalidad