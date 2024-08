La marihuana que se extiende por toda Lleida

Creado: Actualizado:

Catalunya es el gran vivero de marihuana de Euro­pa. El titular tiene ya unos cuantos años y no solo no ha quedado obsoleto sino que la situación actual permite asegurar que la producción a gran escala de esta rentable sustancia ilegal ya se ha industrializado y descontrolado. El jefe de los Mossos de la región policial de Ponent, Josep Maria Estela, incide cada año en su discurso del Dia de les Esquadres en la necesidad de abordar este negocio ilegal con una prioridad absoluta porque comporta una red de delincuencia muy amplia que propicia otros muchos delitos y que van mucho más allá de la salud pública. En el mundo de la marihuana hay innovación permanente, especialización a nivel económico, inversión de capital extranjero y un proceso de industrialización que echa mano de una serie de servicios que trabajan en exclusiva para unas plantaciones, interiores y exteriores, cada vez más sofisticadas y tecnificadas. Tiroteos, asesinatos, secuestros y robos entre organizaciones criminales están a la orden del día (en Lleida hay varios crímenes por resolver relacionados con esta droga) en un sector con beneficios incalculables en el que se han metido de lleno la totalidad de las mafias. Los técnicos de Endesa acompañan a la policía en actuaciones diarias en plantaciones con la luz pinchada. La electricidad que roban equivaldría al consumo de ciudades enteras. La sofisticación de la producción del cannabis, con electricista a sueldo al frente de unas instalaciones cada vez más profesionales, se ha visto favorecida por la existencia en Catalunya de un tejido industrial en desuso, con naves abandonadas y espacios enormes, alejados de los núcleos habitables, cerca de las principales vías de comunicación y convertidos en viveros a los que no les faltan jardineros, vigilantes y sus sistemas de seguridad que incluyen en los últimos tiempos trampas muy peligrosas para recibir a curiosos o policías. El mapa de Catalunya con los puntos en los que el año pasado se realizaron incautaciones de marihuana mancha de rojo los arcenes de la práctica totalidad de la AP-7. Las mafias se han encargado de ocupar los antiguos polígonos y hace un tiempo que se han expandido al Vallès Oriental y al Occidental, el Eix Transversal, desde Vic a Manresa o Lleida y el Pirineo. En Ponent y en la montaña encuentran la posibilidad de ubicar plantaciones a gran escala camufladas entre campos de cultivo o bosque. En los dos últimos años, los Mossos han incautado más de 60.000 plantas entre Lleida y Pirineo. Una auténtica barbaridad. El porqué de este aumento habría que buscarlo en el marco legal, ya que en España las penas por producción y el tráfico de la marihuana son mucho más laxas que en el resto de los países europeos y la marihuana sigue siendo considerada una droga blanda. Llegamos tarde, pero es imprescindible tomar de inmediato cartas en este asunto.