Alquiler de habitaciones y vivienda

La oferta de habitaciones para alquilar en pisos compartidos se ha disparado en Lleida, ya que entre abril y junio de este año creció un 65% respecto al mismo período de 2023. Así lo indica el último estudio del portal inmobiliario Idealista, que señala que Lleida dobló el crecimiento medio de todo el Estado, que se situó en el 29%. En cuanto a los precios, subieron otro 11% en un año, alcanzando una media de 300 euros mensuales. Este estudio también indica que Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más caros de España, que en junio alcanzaban los 565 euros, la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI) en el Estado español. Las conclusiones de estos datos son evidentes: por una parte, es inasumible que una habitación en un piso compartido pueda costar la mitad del sueldo de una persona y, por otra, cada vez hay más personas que se ven obligadas a poner a disposición de terceros parte de su casa por no poder hacer frente a los gastos que comporta un piso. Ambas premisas nos llevan a una realidad que ya conocemos y a la que las administraciones deben poner los mecanismos para solucionar: falta vivienda a precios asequibles, tanto en pueblos como en ciudades. Se construye poco, no hay vivienda de protección oficial, la social se alza con cuentagotas y los inmuebles vacíos siguen contándose por miles, pese a los esfuerzos que están haciendo algunos ayuntamientos para ofrecer incentivos a quienes los alquilen. La vivienda es un derecho y desde la burbuja del ladrillo del 2008 ha llovido mucho. Hay que volver a incentivar la construcción sin caer en los errores del pasado.

Aeropuerto de Alguaire

Es evidente que el aeropuerto de Alguaire no ha cumplido las expectativas de viajeros anuales previstos inicialmente, como tampoco el AVE ha multiplicado por mil el tránsito de Lleida al Pirineo para esquiar. Pero tan cierto es esto, como que la alta velocidad ha mejorado la vida de los leridanos, ha impulsado negocios y ha creado sinergias económicas y sociales, del mismo modo que el aeropuerto leridano ha sabido buscar alternativas como la escuela de vuelo o el parque de aeronaves, para suplir a los vuelos regulares. Y hacer de la necesidad virtud es también crear progreso, porque si no dispusiéramos de esta infraestructura ninguno de los proyectos aeronáuticos que operan a día de hoy en Alguaire serían una realidad. Los datos publicados por SEGRE esta semana, constatan que el número de operaciones (aterrizajes y ascensos) del aeropuerto de Lleida (que depende de la Generalitat) estaría en el número 20 si las comparáramos con los 44 oficiales que tiene Aena en España. No es para tirar cohetes, pero tampoco para despreciar