El Aquelarre necesita ayuda institucional

Los directores del espectáculo central del Aquelarre, Gemma Oriol y Pol Bosch, ya explicaron en una entrevista a SEGRE que este año Lilith (según el judaísmo de la Edad Media, primera esposa de Adán que se negó a la sumisión que se le quería imponer en el paraíso) sería la protagonista de la narración previa a la Gran Escorreguda, que es el punto culminante de la fiesta. Ochenta personas participaron en la puesta en escena, en la que la música y la coreografía tuvieron un gran peso, en un renovado Aquelarre que gustó a los asistentes, tanto por su aire cabaretesco como por la focalización en este personaje femenino irreverente y tradicionalmente asociado a la lujuria y al pecado. El espectáculo se completó con el fuego y los correfocs que, como es habitual, fueron a cargo del Ball de Diables Carranquers de Cervera y como colla convidada había el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú. En todo el fin de semana se quemaron más de 350 kg de pólvora y desde el lunes hasta ayer fueron 600. En cuanto a la valoración final de la 47 edición del Aquelarre, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, afirmó que “hemos batido récords, hemos tenido mucha más gente que nunca durante toda la semana y mucho más el fin de semana”. Pomés destacó que “habrán pasado por Cervera unas 35.000 personas”. El primer edil de Cervera también agradeció “a todos los vecinos y las entidades locales implicadas con la fiesta porque sin ellos no podría seguir adelante”. Y sobre este último punto nos gustaría incidir. El Aquelarre de Cervera lleva 47 años organizando una de las fiestas más originales de Catalunya, tanto por la desmitificación de tabús ligados a la brujería como por la comunión de la población con esta tradición, pero tanto la organización como el consistorio lanzan una llamada de socorro en demanda de ayuda institucional. Lleida y Catalunya en su conjunto no se pueden permitir que lo que se ha ido consolidando año a año, corra el riesgo de perderse por no recibir el respaldo que sin duda merecen. La Masia y el BarçaTras la marcha de Pep Guardiola y Leo Messi, la era más gloriosa del Barça de toda su historia, el club blaugrana ha vivido en un desierto de malos resultados y falta de ilusión colectiva. Para colmo, la mala gestión económica y deportiva de Josep Maria Bartomeu sumió al club en una crisis de difícil resolución. No se podía fichar grandes estrellas y ha habido que echar mano de la Masia y ahí, junto a un entrenador experimentado como Hansi Flick, es donde ha encontrado el FC Barcelona la tecla de la ilusión colectiva. La moraleja es clara: la Masia es el mayor tesoro del Barça sin ningún género de dudas. Messi, Iniesta y Xavi salieron de allí