No vamos a descubrir la sopa de ajo al afirmar que FiraTàrrega es uno de los festivales de artes escénicas más importantes de Europa. Ayer se clausuró la 44ª edición con números que hablan por sí solos: 12.000 entradas vendidas, más de 1.150 profesionales acreditados, 51 compañías de 29 países, más de 350 artistas (amén de los espontáneos), 20 estrenos absolutos.. y ningún incidente destacable pese a las más de 100.000 personas que se concentran en la capital del Urgell. FiraTàrrega es un pequeño milagro. O no. Detrás del éxito del certamen hay un trabajo milimetrado aunque invisible de un equipo de nueve personas a las que los días de vorágine del certamen pueden llegar a dar apoyo hasta 200 para que nada falle. Atrás ha quedado la improvisación. Escenarios, tarimas, iluminación, gradas.. Desde hace años FiraTàrrega cuida al público y a las compañías, conscientes que no se trata de batir un récord de espectadores cada edición sino de crecer en prestigio y calidad. Y se ha conseguido. Sería injusto no reconocer que el ayuntamiento de Tàrrega, la Generalitat, la Diputación y el ministerio de Cultura respaldan esta feria, que ha contado con un presupuesto de cerca de 1,2 millones de euros, pero no se puede bajar la guardia. FiraTàrrega merece una decidida apuesta institucional que ayude a consolidar los cimientos de este inmenso edificio cultural que empezaron a construir los Comediants en 1981. FiraTàrrega es una inmejorable promoción de la capital del Urgell y, por extensión, de las comarcas de Ponent, amén de un escaparate teatral de primer orden. Natàlia Lloreta como directora ejecutiva y Anna Giribet como directora artística hicieron un balance muy positivo de la edición que se clausuró ayer. Nosotros compartimos esta impresión. El certamen se encamina hacia su primer medio siglo de vida plenamente consolidado que, además, con el proyecto Lleida Escena hace llegar el teatro más allá de las calles y plazas de Tàrrega. Ovación y público en pie tras la caída de telón. Precaución al volanteCon Fraga de luto por la muerte de tres jóvenes de la capital del Baix Cinca en un brutal accidente la madrugada del sábado, el área de Tráfico de los Mossos de Esquadra dio a conocer ayer que solo durante los meses de verano 292 personas sufrieron lesiones en las carreteras leridanas, un 6,5% más que en verano de 2023, y se abrió una causa judicial contra 47 conductores. No hay que perder el respeto al volante. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede ser letal. Pero también hay que estar atento al despiste. A modo de ejemplo, las multas por usar el móvil mientras se conduce han aumentado un 79%, una auténtica barbaridad