Delito de odio y responsabilidad colectiva

La Guardia Urbana de Lleida detuvo el jueves por la tarde a un hombre que había intentado matar a otro tras proferir contra el agredido gritos islamofóbicos en Pardinyes. Se le acusa de delito de odio, que es cualquier infracción penal en la que el ultraje a la víctima se fundamente por su “conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo”, ya sea real o percibido. Este grupo “debe estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar”. Quienes producen, elaboran, distribuyen, difunden o venden escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido sean idóneos para fomentar el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, pueden ser acusados de este delito. Así como, por cierto, quienes públicamente niegan, trivializan gravemente o enaltecen estas discriminaciones. Detallado a quiénes y el porqué se puede imputar a una persona por odio, este desgraciado suceso de Lleida nos tiene que servir para reflexionar como sociedad sobre el clima que entre algunos partidos políticos de extrema derecha, influencers o voceros de mentiras están creando en todo el mundo. Si un aspirante a presidir los EEUU como Donald Trump puede asegurar ante millones de personas, con total impunidad, que los inmigrantes se comen a las mascotas de los norteamericanos, qué no podrán llegar a difundir o decir personas con mala fe o simplemente ignorantes de la realidad que les rodea o sin el más mínimo respeto al prójimo. De extranjeros, al igual que de leridanos, los hay de todas las ideas, religiones y formas de pensar y la única manera de convivir y mantener la paz social que todos queremos es respetarnos mutuamente. La diversidad enriquece siempre y Catalunya ha sido, es y quiere seguir siendo tierra de acogida, lo que no impide afirmar con la misma rotundidad que los nuevos vecinos de Lleida de origen extranjero deben asumir y respetar todos los derechos legales y sociales que hemos ido conquistando, tanto de igualdad entre las personas y los sexos como laborales y de servicios. De nuevo los trenesLa circulación de trenes de alta velocidad que tienen origen en la estación de Sants se vio interrumpida ayer por la mañana por el descarrilamiento de un tren Euromed, que se salió del eje y que viajaba sin pasajeros, en las instalaciones de Can Tunis a la entrada de Barcelona, lo que provocó retrasos de hasta tres horas en seis trenes de alta velocidad en Lleida. Una incidencia que se viene a sumar a la insostenible situación ferroviaria en Catalunya