‘Fake news’ y democracia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé aprobar hoy en Consejo de Ministros un plan de regeneración democrática, enfocado principalmente en combatir las fake news y poner la lupa en la financiación pública que reciben los medios de comunicación. El líder socialista asegura que las técnicas de desinformación “son peligrosas porque van contra el pilar más importante de la democracia: el de la gente”. Es el ciudadano quien decide con su voto qué dirección debe seguir el país. Para ello, el ciudadano debe discernir entre la verdad y la mentira, entre los datos y los relatos, y garantizarle este derecho ante el auge de las nuevas tecnologías resulta ahora aún más complicado. A modo de ejemplo sobre esa desinformación, dio algunos datos. “El 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de manera recurrente. Y al 86% le cuesta discernir las noticias verdaderas de las falsas. Cada año se producen en nuestro país miles de bulos, que se difunden un 70% más rápido que las noticias verdaderas. Esos bulos han logrado que el 18% de los españoles considere hoy en día que nuestra economía está en crisis o que el 34% tema que alguien ocupe su casa. Que el número de inmigrantes que convive con nosotros sea el doble que la realidad o que el cambio climático no está causado por la acción del ser humano.” Las fake news no surgen por accidente, hay alguien que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas para “erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y sus instituciones”, dijo. De hecho, el presidente del Gobierno ve probado un vínculo “entre la circulación de bulos y el aumento de los delitos de odio”. No le falta razón a Pedro Sánchez pero es necesario añadir algunas consideraciones: la primera, que Catalunya lleva mucho tiempo sufriendo fake news políticas de todo orden y proporción, y el líder socialista ha mirado en muchas ocasiones hacia otro lado y solo cuando le han afectado a él personalmente se ha decidido a actuar. Y en segundo lugar, el derecho a la información, veraz, contrastada y plural es el bien más preciado que tiene cualquier sociedad y este pilar de la democracia no puede verse coartado por ningún interés de partido. BarraconesLa conselleria de Educación anunció en 2019 un plan para retirar en siete años los más 1.000 módulos prefabricados que todavía estaban activos para dar clases. Han pasado 5 años y en Lleida al menos siguen en pie y con alumnos dentro este curso más de una cuarentena. Si la educación es una prioridad para el país, hay que cambiar los barracones por edificios cuanto antes y dotar de las instalaciones en condiciones que la enseñanza merece