El servicio del Avant debe mejorar

Creado: Actualizado:

El Avant entre Lleida y Barcelona se puso en marcha el 28 de abril de 2008, dos meses después de que hubiera hecho lo propio el AVE. Este tren regional de alta velocidad solo generó quejas por el precio del billete y el de los abonos durante los primeros años de funcionamiento, que en cierta forma se veían compensadas por el hecho de que facilitaba que personas que residen en Lleida pudieran trabajar en Barcelona, y también a la inversa. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, el servicio ha empeorado. Los usuarios no solo mantienen la reclamación de mejores tarifas, sino que a esta se le han ido sumando otras. Los viajeros más habituales, que crearon una plataforma, ya protagonizaron una primera protesta en mayo de 2012, después de que Renfe aplicara una subida de precios a los pocos meses de que hubiera sustituido parte de los trenes por otros que vibraban mucho más, lo que dificultaba trabajar, descansar o leer durante el trayecto. Doce años después, muchos Avant siguen vibrando y, además, la puntualidad casi británica que era la tónica dominante en sus inicios se ha transformando en impuntualidad. Y ahora se le añade la falta de plazas en los trenes de primera hora de la mañana, especialmente el que sale de las siete de la capital del Segrià, para el que solo puede encontrarse billete si se compra con bastantes días de antelación. La plataforma de usuarios ha presentado sus demandas en numerosas ocasiones, tanto ante Renfe como ante el ministerio. También lo han hecho de forma conjunta las instituciones de Lleida, pero de momento reivindicaciones como sinergiar plazas vacías de los AVE (ofrecerlas a precio del Avant), que haya un Avant más a primera hora de la mañana y una mejora de los precios de los abonos no han sido atendidas. El ministerio de Transportes y Renfe llevan tiempo afirmando que las están estudiando y que trabajan para mejorar el servicio, sin que de momento esto se haya traducido en ningún cambio significativo. Es hora de que lo hagan. Y el de Correos tambiénOtro servicio que está generando muchas quejas desde hace unos años es el que presta Correos. Los sindicatos denuncian que la empresa pública no cubre bajas ni vacaciones y que falta personal. Y vecinos de varios municipios de Lleida y también de la capital, especialmente de l’Horta, han hecho público en numerosas ocasiones que les llega la correspondencia con días o semanas de retraso. Ayer dábamos cuenta del caso de una vecina de la partida de Malgovern que ha presentado una reclamación porque lleva dos meses sin recibir el correo y en las oficinas centrales de la ciudad tampoco lo tienen. Está claro que Correos debe mejorar su funcionamiento