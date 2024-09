El talento femenino que se pierde

Creado: Actualizado:

Las mujeres destacan frente a los hombres en diversos ámbitos relacionados con la educación, especialmente en los resultados académicos, en todas las etapas de la enseñanza. Tanto en la Primaria como en la Secundaria, el porcentaje de alumnado masculino que repite curso siempre es mayor que el de las mujeres. Por ejemplo, en 4º de la ESO, la tasa de repetición es del 8,3 % entre los chicos, mientras que ellas registran un 5,3 %. En Bachillerato sucede lo mismo: el porcentaje de mujeres que debe volver a estudiar el segundo curso es del 9,4 %, frente al 12,9 % de los hombres. Más chicas se titulan en las diferentes etapas educativas que chicos y, si bien existe mayor presencia masculina en las diferentes etapas educativas obligatorias, más mujeres que hombres logran titularse. En el acceso a la universidad, ellas siempre superan a los chicos y hay más mujeres que hombres matriculados en estudios universitarios: las féminas son mayoría en las universidades. La formación permanente es también mayor entre las mujeres y el 11,5% de las personas de 25 a 64 años que continúan formándose son mujeres, mientras que el 9,5% son hombres. Asimismo, el porcentaje de ocupados que cursan estudios tanto reglados como no reglados es del 13,5% en el caso de las mujeres, y el 9,9% en el de los hombres. Pero a medida que avanza el nivel académico, la presencia de la mujer disminuye y solo un 25,6% de las cátedras y un 23% del rectorado están ocupadas por ellas. En el mundo laboral, las cifras hablan por sí solas, en cargos y sueldos. Es indudable pues que existe un techo de cristal si atendemos a los números y a la sobrecarga de tareas profesionales y domésticas que hacen que la mujer se quede en puestos de menor salario, menor prestigio y menos cualificación en todos aquellos ámbitos en los que la paridad no es obligatoria. Las conclusiones a las que nos llevan estos datos son también muy evidentes. Buena parte del talento femenino se pierde por la imposibilidad real de la conciliación de la vida profesional y laboral y porque todavía hoy hay cargas socioemocionales que se siguen identificando con el sexo femenino y que van desde las curas familiares a una desproporcionada responsabilidad en la crianza de los hijos. Por tanto, hemos avanzado mucho, sin duda, pero queda todavía un largo camino por recorrer para llegar a la igualdad real de oportunidades.Bombardeos sobre el LíbanoUna oleada inédita de bombardeos israelíes en Líbano mataron en pocas horas ayer lunes a más de 490 personas, entre ellos un número indeterminado de niños, mujeres y trabajadores sanitarios, e hirieron a más de 1.600 en una escalada del conflicto en el Oriente Próximo de incalculables consecuencias si la comunidad internacional no lo ataja de inmediato.