Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, propuso ayer en la inauguración de la Fira de Sant Miquel un frente común de administraciones, instituciones, sector y ciudadanos para defender el liderazgo del sector de la agroalimentación de Catalunya. “Lleida debe ser la punta de lanza de la nueva cultura agroalimentaria, lo tenemos todo para innovar y adaptarnos a los retos de los próximos diez años. Catalunya debe ser capaz de liderar las nuevas soluciones tecnológicas y de competitividad y eso no lo podremos hacer si no vamos todos a una, administraciones, empresas, Fira, sector, organizaciones y hacer una política de país”, dijo. También apostó por reducir y simplificar la burocracia para los agricultores y ganaderos. Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, remarcó la necesidad de potenciar Lleida como un “hub agroalimentario” y ser más líderes en el sector, para lo que ve clave mejorar las comunicaciones ferroviarias con un sistema de Rodalies y conexión del aeropuerto de Alguaire con la ciudad y los polígonos. Además, reiteró que “estamos decididos a impulsar la Fira para impulsar Lleida”. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, emplazó a la Generalitat a aumentar su inversión y su apuesta por Lleida, igual que hizo el presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó, que reclamó de nuevo el polígono de Torreblanca. No podemos estar más de acuerdo con todas las buenas intenciones vertidas en la apertura de Sant Miquel, pero para pasar de las palabras a los hechos hacen falta inversiones, leyes como la Alimentaria anunciada también por Ordeig, sensibilidad y coordinación con el Gobierno central y, sobre todo, capacidad decisoria en la Unión Europea, que es donde se definen las políticas agrarias. Pero lo que está claro es que los ciudadanos también podemos contribuir consumiendo productos de proximidad. Es una cadena que se inicia en la producción y acaba en los supermercados y que tanto Ponent como el Pirineo necesitan mantener y revitalizar para que el mundo rural tenga oportunidades de progreso y de asentamiento en el territorio.Más Avant El Avant desde Lleida hasta Barcelona doblará los trenes a primera hora de la mañana, según avanzó SEGRE y confirmó el director de Rodalies de Renfe Catalunya, Antonio Carmona. De esta manera, la compañía responde a las quejas de usuarios leridanos que a través de nuestro diario denunciaban que era imposible encontrar billetes en los convoyes de las 7.00 horas hasta mediado de octubre. En cuanto a los de las 16.00 de la tarde de Barcelona a la capital de Ponent y también con poca oferta, Renfe añadirá convoyes según demanda. Buena noticia