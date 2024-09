Modernizar y repartir, sí; recortar, no

Creado: Actualizado:

Las primeras conclusiones de los informes sobre la revisión de dotaciones de agua en los principales regadíos de la cuenca del Ebro implican una propuesta de importantes recortes del suministro a los regantes, que van desde el 19% del volumen actual en el caso del Canal de Pinyana hasta el 4,98%, en el caso del Segarra-Garrigues. La documentación, presentada en una jornada organizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro el pasado jueves, asigna también de cara al próximo Plan Hidrológico del Ebro (2028-2033) un 14,78% menos de recursos hídricos al Canal d’Urgell; un 12,43% menos al Aragón y Catalunya y un 3% menos al Algerri-Balaguer. El resultado de la revisión de las dotaciones, según fuentes de la CHE, se debe principalmente a la mejora de la eficiencia gracias a la modernización del regadío en los últimos 30 años, y en relación a los datos de 1993, que son los que sirven de base de las dotaciones actuales. En el conjunto de la cuenca del Ebro se ha incrementado en un 23% la superficie modernizada. De ahí que la reducción media de dotaciones para el próximo plan hidrológico sea del 12%. El objetivo es también adaptar las dotaciones de agua a los actuales cultivos y contemplar los efectos del cambio climático. La revisión de las dotaciones se iniciará a finales de año con varios procesos de información pública (durante los cuales se podrán presentar alegaciones) y no se prevé que esté aprobada hasta 2027. Su aplicación posterior servirá también para definir nuevas concesiones o ampliaciones. Ante estos recortes de las dotaciones de agua a los principales canales y comunidades de Ponent cabe hacer unas cuantas consideraciones. En primer lugar es evidente que la escasez de recursos hídricos por los períodos de sequía requieren soluciones que pasen por la modernización y el ahorro, pero bajo ningún concepto por el recorte de concesiones. El agua ha traído el progreso a todas las comarcas del llano y aún hoy las zonas de secano reclaman nuevos regadíos para no tener que confiar la cosecha de cada año al cielo. La agroalimentación, como se ha reiterado hasta la saciedad en la Fira de Sant Miquel, es una oportunidad excepcional para Lleida para seguir siendo líder de la producción agraria y ganadería y el agua es prioritaria para este objetivo. Repartir mejor, innovar, reutilizar y ahorrar es el camino y por ahí hay que comenzar a construir la casa, no recortando concesiones.Espacios segurosEl macrocontrol llevado a cabo por los Mossos, en colaboración con la Urbana (que ya hizo uno el fin de semana pasado), para aumentar la seguridad en los espacios públicos de Lleida es una buena iniciativa para atajar el aumento considerable de armas blancas en nuestra sociedad. Armas, siempre no.