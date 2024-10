Nuestro tren de vida

Creado: Actualizado:

El Corredor Mediterráneo es una infraestructura ferroviaria inacabada que conectará viajeros y mercancías desde las comunidades mediterráneas con Europa, pero que lleva un retraso tan considerable que ni siquiera hay ancho internacional para la alta velocidad entre Tarragona y València, tramos en los que es necesario recurrir al Euromed. La radialidad de las líneas de tren con Madrid es tan centralista que este eje que ha de descolapsar las carreteras y convertirse en un gran impulso para las exportaciones avanza a paso de tortuga. Como postre, la falta de inversión endémica en las líneas convencionales de Rodalies y Regionales de Catalunya lleva años provocando un estrés diario en miles y miles de catalanes que, queriendo utilizar el transporte público por más cómodo, barato y sostenible que el vehículo particular para dirigirse a sus trabajos, viviendas o estudios, viven un calvario por las incidencias, averías, sabotajes, robos y mil condicionantes más que convierten estos trenes en un vía crucis. Así, las líneas de Manresa y la costa deberían convertirse en un Rodalies Lleida para favorecer la movilidad entre capitales comarcales. La primera ciertamente ha mejorado, pero aún queda lejos de ser un servicio amplio, puntual y ágil que pueda convertirse en una auténtica alternativa al coche. Y por lo que respecta a la de la costa, su ineficacia hace muy difícil que los vecinos de Les Borges, Juneda o Vinaixa lo consideren como medio de transporte habitual para dirigirse a Lleida o municipios de Tarragona. Ahora, finalmente el Gobierno central decide acometer la mejora del túnel de Roda de Berà, para acondicionarlo para el ancho internacional, y durante 5 meses el servicio se verá alterado y las incidencias o retrasos nos tememos que serán habituales. Esperamos que, al menos, sirva para mejorar el servicio de cara al futuro, pero todas las administraciones deben implicarse para que el tren mejore finalmente nuestra vida cotidiana y las inversiones y la gestión estén a la altura de lo que Lleida y el conjunto de Catalunya necesitan para no ir siempre en el vagón de cola. Oriente PróximoIrán lanzó el martes un ataque con decenas de misiles contra Israel. Con la entrada de la república islámica en el conflicto, la tensión crece en Oriente Próximo y lo que comenzó con un salvaje ataque terrorista de Hamás a la población judía y una respuesta igual de salvaje de Netanyahu sobre la franja palestina, es ya una amenaza para medio mundo. Europa no cuenta, EEUU está en plena campaña electoral, Rusia bastante tiene con Ucrania y China no quiere problemas. Y quien siempre paga sin piedad alguna es la población civil a la que todos usan como escudos humanos