IA, ventajas y desventajas

La inteligencia artificial (IA) se considera un fenómeno imparable que está destinado a cambiar la historia de la humanidad y que ya está provocando variaciones de vital importancia para el futuro empresarial, social y personal. El observatorio del ministerio para la Transformación Digital confirma que un 46,2% de las empresas ya la utiliza para la automatización del trabajo. Así, el 15,5% del sector TIC y el 14,5% de las del sector de la información y la comunicación son las que cuentan con más expertos en IA. No obstante, el nuevo panorama plantea retos diversos que no habría que pasar por alto. Es el caso de la seguridad de los datos que manejan los programas de IA. Lo mismo sucede cuando se piensa en la posibilidad de controlar al 100% una tecnología en constante crecimiento. No hace demasiado tiempo se supo que Facebook tuvo un problema con su sistema de inteligencia artificial, ya que había creado un lenguaje propio que ni sus creadores conocían. Así, analizar el desarrollo de la inteligencia artificial, sus ventajas y las desventajas que puede llegar a tener, es clave para saber hacia dónde tenemos que ir en el desarrollo tecnológico y sus peligros, como los que se están encontrando últimamente los profesionales sanitarios en el área de Urgencias del Arnau de Vilanova. Y es que ya han atendido a varios pacientes que acuden a la unidad muy asustados creyendo que pueden tener una enfermedad grave, después de haber consultado a través de IA los resultados de sus analíticas. Los ciudadanos pueden acceder a través de la aplicación La Meva Salut a sus análisis, igual que otras pruebas diagnósticas que les hayan practicado, pero para interpretarlas correctamente es necesario contar con conocimientos médicos. Si no los tienen, introducen los parámetros de las analíticas en chats de inteligencia artificial, que los interpretan y ofrecen unos posibles diagnósticos asociados a esos resultados, sin tener en cuenta otros aspectos. Y como algunas de las enfermedades que cita son graves, eso genera preocupación en los pacientes hasta el punto que acaban en Urgencias. Muy parecido a lo que sucedió con Google y las enfermedades, que todo el mundo busca sintomatologías parecidas, cuando cada enfermedad y cada persona es diferente. Por tanto, al igual que con la tecnología, las redes sociales y todo lo relacionado con la era digital, mucho cuidado en dar más valor a una interpretación algorítmica que a la propia realidad. De hecho, muchas de las problemáticas que afronta hoy la sociedad asociadas a internet y su impacto en la infancia, la juventud, el sexo o los delitos, son producto de no haber planificado la revolución que comportaría en nuestro día a día colectivo y ahora hay que correr a regular los desfases evidentes con los que nos encontramos a diario. Con la IA puede suceder lo mismo e igual de grave si no se actúa con antelación y sentido común.