Una nueva tasa de basuras con efectos desiguales

El equipo de gobierno socialista del ayuntamiento de Lleida y el grupo de Junts presentaron ayer su pacto para las ordenanzas fiscales del próximo año, en el que el principal cambio es el de la tasa de recogida de la basura, que ahora se pagaba en función del lugar donde se encontraba el domicilio. Las calles estaban divididas en seis categorías, más otra de especial, que era la más cara. Así, el importe del recibo iba desde solo 25,10 euros al año en las de sexta hasta los 127,50 de las vías públicas catalogadas en el epígrafe “especial”. Ahora todas estas categorías desaparecerán y la tasa pasará a tener una cuota fija de 81,05 euros en la ciudad, a los que habrá sumar otra variable de un mínimo de 13,85 euros o bien de 9,05 donde hay puerta a puerta, que solo será Ciutat Jardí, en función del tamaño de la vivienda, que se divide en tres grupos: hasta 100 metros cuadrados, entre 100 y 170, y más de 170 metros cuadrados. Por su parte, los vecinos de l’Horta pagarán menos, con un precio único para todos de 66,95 euros al año. Así, el grueso de los recibos costará 94,90 euros (para 23.000 viviendas de menos de 100 metros cuadrados), 111,60 (para 30.000 de entre 100 y 170 m2) y 128,35 euros (para 6.000 viviendas de más de 170 m2 ). Este cambio viene determinado por el hecho de que la ley estatal de Residuos, que entró en vigor en 2022, establece que el próximo año los ingresos por esta tasa deben cubrir el 100% del importe del servicio. Actualmente, este cuesta más de 7 millones al año y la Paeria debía aportar cerca de 3 para financiarlo, y su coste todavía subirá más cuando se ponga en marcha la nueva concesión, para la que ahora se está preparando el pliego de bases del concurso.

El gobierno municipal destaca que el recibo medio actual, de 81 euros, estaba sensiblemente por debajo de los de localidades del entorno como Alpicat (165), Balaguer (140), Tàrrega (137) o Mollerussa (103), y que es mucho menos de la mitad que en Girona. Esto es cierto, como también lo es que vecinos que hasta ahora pagaban muy poco verán triplicarse el importe de la tasa, como es el caso de los que estaban en calles de quinta y sexta categoría, mientras que otros que pagaban por la especial o primera o incluso segunda tendrán una rebaja si su domicilio no tiene más de 100 m2. Si se mira con perspectiva, una subida de 60 € para todo el año no puede considerarse exagerada, pero hay que situarla en un contexto global donde el precio de productos básicos ha subido notablemente en los últimos ejercicios. Por eso no hubiera estado de más de que todos los grupos hubieran puesto de su parte para abordar antes ese asunto, de forma que pudiera haberse aplicado un incremento gradual, repartido en varios años, en lugar de haber esperado hasta el último momento para cumplir con lo que fija la ley de Residuos. Los políticos siempre deberían tener presente de que el interés general debería primar sobre el partidista.