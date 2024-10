Justos por pecadores

Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra alertaron el miércoles a los ayuntamientos del Segrià de varios intentos de empadronamientos fraudulentos en municipios de la comarca. El área básica policial emitió la alerta por correo electrónico a primera hora de la mañana a todos los alcaldes y daba cuenta de la metodología utilizada por el autor o los autores de las irregularidades. Según este relato, la policía catalana recibió el martes dos informaciones de sendos alcaldes del Segrià sobre la visita de una mujer a las dependencias municipales, con varias personas extranjeras o de etnia gitana, que decía actuar en nombre de una inmobiliaria o una gestora con el objetivo de empadronar a sus acompañantes en una casa que, en realidad, no es habitable. En uno de los casos, el consistorio sabía que la vivienda estaba en venta y no estaba en condiciones de ser habitada. En el otro, el inmueble está tapiado y tampoco es habitable. Al percatarse de esta contradicción, el ayuntamiento decidió no tramitar la petición. Además, fuentes de la policía autonómica explicaron que se han detectado también casos en Ivars d’Urgell y en Castelldans (Pla d’Urgell y Les Garrigues). En el primero, hace unos dos meses, cuando se empadronaron siete parejas de manera fraudulenta. Los perfiles eran los de un hombre de origen marroquí y una mujer de nacionalidad española y de origen sudamericano. En el caso de las mujeres, ya habían sido investigadas por supuesta falsificación de documento público en casos similares. En la misiva del miércoles, los Mossos avisan de que en algunos casos se añade una variante: la acreditación de parejas de hecho entre un extranjero y un nacional, lo que daría mayor credibilidad a su demanda. El empadronamiento es un trámite obligatorio que acredita la residencia habitual en un municipio. Aunque puede parecer un simple papeleo, y la posibilidad de falsearlo pueda ser alto, hay que tener en cuenta que el empadronamiento falso, lejos de ser una solución rápida, conlleva graves consecuencias legales para quienes lo solicitan y para aquellos que lo permiten, y por supuesto repercusiones negativas para la convivencia vecinal. Además, causa un grave perjuicio a todas las personas de origen extranjero que intentan hallar vivienda en nuestras comarcas para iniciar una vida mejor. Ya convivimos con bastantes prejuicios contra los inmigrantes como para que gentes sin escrúpulos aumenten percepciones dolosas y negativas hacia estos colectivos. Las mafias que promueven enriquecimientos ilícitos a costa de estas personas vulnerables, además de cometer un delito de graves consecuencias, dañan y mucho a todos el colectivo migrante y dan excusas a la extrema derecha para seguir atacando a todas las personas de origen extranjero, la mayoría de los cuales solo pretende tener un trabajo y una vivienda digna, al igual que el resto de la ciudadanía.