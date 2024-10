Un conflicto de difícil solución

Creado: Actualizado:

Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Icíar Bollaín, Lluís Llach, Alba Flores, Andreu Buenafuente, Luis Tosar, Mikel Izal, Sergi López, Marisa Paredes, Pepe Viyuela, Paco Ibáñez, Rozalén y Aitana Sánchez Gijón figuran entre los más de 300 artistas e intelectuales que han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamándole un embargo de armas. A través de este escrito, exigen “medidas urgentes” para efectuar un embargo integral de armas a Israel, como una medida “poderosa” para ayudar al mantenimiento de la paz. Esta iniciativa ya ha demostrado ser efectiva en otros muchos casos y propició el fin del apartheid sudafricano. En la carta, exigen al presidente una “pronta respuesta”, y le instan a “escuchar al pueblo que no quiere ser cómplice de esta masacre”. Recuerdan a Sánchez que el Gobierno actual “se define como progresista” y “busca abanderar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional a nivel global”, por lo que “debe hacer aún mucho más por los derechos del pueblo palestino y del pueblo libanés”. Advierten que, “mientras España siga teniendo relaciones militares, seguirá siendo cómplice de esta masacre”. Los firmantes de esta carta tienen toda la razón cuando claman contra el actual gobierno de Israel, que repelió un deleznable atentado terrorista de Hamás con una desproporción inusitada que cruza todas las líneas rojas del derecho internacional, porque es la población palestina, y ahora también la libanesa, la que padece el horror de esta guerra. Lo que ocurre es que abanderar el boicot de venta de armas a Israel no serviría de nada si no cesan las hostilidades bélicas, tanto de Hamás como de Hezbolá, y de una hoja de ruta para la paz que implique a los países árabes de la zona y el reconocimiento de ambos estados y esto, hoy por hoy, parece más que improbable. La geopolítica de Oriente Medio es un polvorín en el que los intereses de todas las partes priman mucho más que los derechos humanos. Esta es la realidad y España tiene una situación muy complicada como para alejarse de sus socios europeos y de los EE.UU. Lleida recupera un cineOcine, la cadena con sede en Girona que es la tercera a nivel de España en cuota de mercado y la primera de capital estatal, presentó ayer en la Paeria el proyecto del nuevo cine que abrirá en los antiguos Lauren de Lleida antes de final de año, que será el primero Premium de toda Lleida. Este concepto combina el máximo confort, con butacas 100% reclinables y la tecnología de sonido inmersiva Dolby Atmos. Buena noticia para Lleida porque cualquier espacio cultural que recupera la ciudad es un granito de arena que se gana en ilustración