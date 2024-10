La edad de jubilación de los conductores

Creado: Actualizado:

La huelga general del sector del transporte de viajeros por carretera, convocada ayer por los sindicatos para exigir el reconocimiento de la jubilación anticipada a los 60 años para los conductores profesionales, mantuvo unos servicios mínimos del 50% de media con lo cual, pese a que muchos leridanos llegaron tarde a sus quehaceres cotidianos, sea porque desconocían el paro o porque no tenían alternativa de movilidad, Lleida y sus comarcas no vivieron una jornada caótica. La de ayer es solo la primera jornada de huelga, estando previstas nuevas fechas los días 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre y a partir del 23 de diciembre los paros serán indefinidos si antes no se alcanza un acuerdo entre los representantes sindicales y la patronal. Ambas partes mantuvieron reuniones negociadoras, que acabaron sin acuerdo, pero con la voluntad de continuar negociando en los próximos días de cara a encontrar una salida al conflicto, según los sindicatos convocantes. Sería positivo que este acuerdo llegara porque no les falta razón a los conductores de este sector cuando afirman que no tienen reconocida la jubilación anticipada sin merma económica de la pensión, ni tampoco los coeficientes reductores en la edad de jubilación por la naturaleza penosa e insalubre del trabajo como recoge el Real Decreto 1698/2011. Asimismo, las distintas empresas no han reconocido la penosidad de la actividad laboral, ni han llevado a cabo acciones suficientes para atenuar dicha penosidad en los puestos de trabajo, ni han solicitado aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, así como tampoco los han propuesto por vía de negociación colectiva, acuerdos colectivos o en la normativa interna de cada empresa. Es evidente que la conducción de un puesto tan importante como es el transporte por carretera o autobuses urbanos requiere al frente del volante personas con las óptimas condiciones y a partir de los 60 años los reflejos no son los mismos que a los 30 o 40. Por tanto, sería lógico ir reduciendo la edad de jubilación de estos chóferes, como ya tienen reconocida otros muchos sectores como profesores o policías.Otra incidencia ferroviariaDonde sí se vivió otra jornada caótica es en la estación de Renfe de Lleida. El Avant doble con destino a Barcelona, que tenía que salir a las 7 h, sufrió un retraso considerable de una hora y cuarto, iniciando su trayecto finalmente en las 8.10 horas y llegando a la capital catalana en las 9.48. Según la compañía ferroviaria la causa de este contratiempo fue una “incidencia en origen y relacionada con los turnos de los maquinistas”. La alta velocidad ha perdido hace días su puntualidad y toca tomar medidas