EEUU vira a la derecha y al populismo

Creado: Actualizado:

Las elecciones presidenciales en los EEUU confirman el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pese a que se creía “a priori” que el resultado sería más ajustado en los estados bisagra, que desempeñan un papel crucial. Con las victorias en Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte, Trump selló su triunfo sobre la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris, consolidando el apoyo en territorios decisivos y asegurándose una contundente ventaja e incontestable victoria en el voto popular, cosa que no sucedía en Norteamérica desde hace 20 años. Las claves de su aplastante victoria están en su mensaje rudo y directo ante los problemas que más preocupan a sus ciudadanos: la inflación y recesión económica, y la inmigración masiva y descontrolada. En este apartado de la llegada de extranjeros, destaca el papel de los latinos, tradicionalmente demócratas, pero que ahora muchos de los cuales se han decantado por Trump al verse ya como norteamericanos de segunda generación y ser reacios a más movimientos migratorios. Por supuesto, no podemos obviar el racismo y la misoginia todavía imperante en buena parte de la América más profunda y que en estados muchos más liberales e ideológicamente progresistas, como California, fiel todavía a los azules, Kamala Harris, aunque haya ganado, ha perdido muchos puntos en relación con Joe Biden. Otra premisa del triunfo populista y reaccionario de Trump hay que buscarla en el patriotismo de EEUU, que teme perder su primacía imperial en pro de otras potencias emergentes como la China. El ya presidente electo, aunque no tomará posesión hasta enero, representa como nadie el sueño americano de culto al dinero. Es un empresario de éxito que promete devolver a la clase media el poder adquisitivo perdido y frenar la inflación y eso afecta a muchos millones de personas. Y por último, no podemos ni debemos olvidar el papel de Elon Musk y las mentiras que ha propagado en su red social X, presentando a Harris como poco más que una comunista que les quitaría las armas de fuego, obligaría a abortar a las mujeres y privaría a los hombres, blancos o negros, de todas sus jerarquías. GeopolíticaEl aplastante éxito de Trump abre también grandes incógnitas en la política internacional, dado que ha dicho por activa y por pasiva que va a reducir la ayuda armamentista a Ucrania para acercarse más a Rusia; así como su incondicional respaldo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su incursión en Gaza. Ha anunciado también importantes aranceles para las importaciones procedentes de otros países. Europa debe, pues, estar más unida que nunca si no quiere quedar más relegada de lo que está