Mazón no convence ni a los suyos

Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, hizo una pírrica autocrítica ayer al inicio de su comparecencia en el pleno de les Corts valencianes dedicado a la crisis de la dana que ha devastado València y pidió disculpas: “Hacemos autocrítica, no voy a eludir ninguna responsabilidad”, “se hizo lo mejor que se pudo con la información que se disponía, no contamos con la información suficiente porque llegó tarde”, apuntando directamente de esta falta de información y la tardanza en mandar la alerta a la población a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “No voy a negar fallos”, señaló el President, que desgranó su versión de lo sucedido el pasado día 29 cuando se desató la tragedia. En resumen, Mazón se atrinchera, justifica todos los fallos por la magnitud de la catástrofe y anuncia una investigación. Pero por mucho que quiera expandir culpas, la responsabilidad de no alertar a la población es exclusivamente suya porque es evidente, como la dana en Málaga demuestra, que destrozos los hubiera habido igual y que puede incluso que muertos, pero en ningún caso la magnitud de la catástrofe con más de 200 fallecidos. Además, Mazón miente descaradamente y su relato será fácil de revocar ante un juez. Así, el President de la Generalitat aseguró que el sistema ES-Alert de Protección Civil “no estaba previsto” y esto no es verdad. Antes de esta dana, la alerta a los teléfonos móviles de este sistema se envió 45 veces en España. Mazón culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar de un “apagón informativo” y asegura que “nadie alertó de las consecuencias desastrosas que puede suponer un caudal semejante”. “Nadie dijo nada”, cuando es también demostrable que la Confederación del Júcar mandó 62 avisos a Emergencias de la Generalitat mientras Mazón estaba de comida. Falta a la verdad también cuando dice que se tarda una hora y media entre el restaurante donde comió y el centro del operativo de emergencias, que por muy complicado que fuera el tráfico ese martes, no se tarda más de 20 minutos. Demasiadas incongruencias y negligencias que costaron muchas vidas y que no permiten otra opción decente que no sea la dimisión inmediata.El valor reflexivo de la culturaDada la repercusión en la cultura literaria leridana y catalana que tiene Josep Vallverdú, en 1983 la Paeria creó un premio de ensayo que lleva su nombre y que con los años se ha ampliado a unos galardones literarios que pretenden estimular la creación y la cultura, vértice indispensable en cualquier comunidad que valora hacerse preguntas y reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro en un mundo en el que todo va demasiado deprisa