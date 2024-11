La avaricia rompe el saco

Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra ya han recibido 27 denuncias contra los dos socios de una empresa de Cappont que fueron detenidos el pasado julio como presuntos autores de estafar más de 300.000 euros a pequeños inversores, según ha podido saber este periódico. La policía catalana detuvo el 25 de julio a los hombres y al día siguiente hizo público un comunicado en el que explicaba que hasta entonces se contabilizaban 14 denuncias. Ahora ya son el doble. Fuentes solventes han explicado que la difusión del caso ha propiciado que se hayan interpuesto nuevas denuncias. Además, se está preparando una querella colectiva. La empresa denunciada ofrecía a sus clientes procesos de inversión de capital mediante asesores, actividad para la que no estaban autorizados al no constar registrada en la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV). Esta sociedad leridana actuó como intermediaria en la adquisición de participaciones con una empresa externa, con sede en Buenos Aires (Argentina), cuyo director tiene una orden internacional de detención. Supuestamente, esta firma externa transformaba el dinero de los inversores en criptomonedas. Esta se suma a la presunta macroestafa piramidal que ha supuesto que 31 leridanos hayan perdido tres millones de euros en operaciones inversoras que han resultado ser ficticias. Cabe recordar que el año pasado también trascendió que la Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos d’Esquadra (UCDI) investiga una estafa con bitcóins (moneda virtual) que afecta a varios vecinos del Pla d’Urgell y que ascendía a más de un millón de euros. Estamos pues ante una nueva ola de estafas relacionadas con las nuevas tecnologías y que afectan sobre todo a las personas mayores porque cuentan con ahorros y bienes, aunque hay engañados de todas las edades. Los fraudes de inversiones pueden ser devastadores para la estabilidad financiera que tanto trabajo les costó adquirir. Los fraudes de inversiones consisten en las prácticas engañosas usadas para convencer a la persona de que invierta dinero. Pueden ser con valores de la bolsa, bonos, notas, productos básicos, monedas o incluso hasta bienes raíces. El embaucador puede dar información incierta o falsa acerca de inversiones reales o inventar unas oportunidades ficticias. Puede hacerse pasar por experto en inversiones o por un operador de ventas telefónicas o hasta por un asesor financiero. Es inteligente, sociable, encantador y persuasivo. Hace todo lo posible por ganar su confianza para que usted no investigue antes de invertir. El timador promete a los inversionistas alto rendimiento con muy poco riesgo o sin riesgo alguno, cuando en realidad lo que está vendiendo son valores de la bolsa que carecen de validez. Atención pues a comprar duros a cuatro pesetas y no confiar en nadie que no tenga una solvencia contrastada. La avaricia casi siempre rompe el saco.