El progreso del Pirineo y el esquí

Las 11 estaciones de esquí del Pirineo de Lleida se preparan para una nueva temporada invernal con una oferta de más de 500 km esquiables, con 248 pistas de alpino y numerosos itinerarios de nórdico. Son 172 km de pistas innivadas en los complejos de alpino –que representa el 50% de la superficie de pistas–, 164 km de circuitos de nórdico, más de un millar de monitores y unas 30.000 plazas de alojamiento, al margen de las segundas residencias, que hacen del Pirineo de Lleida no solo un paraíso para los esquiadores, sino también un motor económico clave para estas comarcas de montaña. En términos económicos, el impacto directo de estas estaciones durante la temporada 2023-2024 fue de récord, alcanzando los 307 millones de euros, 48,7 directos por la venta de forfaits, con 142 empresas relacionadas con la nieve. El Pirineo de Lleida captó la pasada temporada de esquí, en la que se superaron los 1.400.000 forfaits, a uno de cada tres esquiadores del Estado y a tres de cada cuatro catalanes (72%). Se trata de las mejores cifras, porcentualmente hablando, como mínimo de los últimos diez años, según trascendió el miércoles en la presentación de la nueva temporada. Así lo aseguraron representantes y directivos de las estaciones de alpino (Baqueira-Beret, Boí Taüll, Port Ainé, Espot, Port del Comte y Tavascan) y nórdico (Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa, Virós-Vallferrera, Lles de Cerdanya y Aransa), en una intervención en la que también pidieron mejorar vías de comunicación y el transporte público para atraer a nuevo público a sus complejos. El presidente de la Associació Catalana d’Estacions de Muntanya, Joaquim Alsina, defendió la sostenibilidad del sector y aseguró que invertir en las zonas donde hay esquí modifica la tendencia a la despoblación y redistribuye la riqueza. La conclusión con estas cifras es clara: las comarcas de montaña de Lleida han frenado el éxodo y el abandono de muchos pueblos y han atraído a nuevos vecinos. Es evidente que hay que estar alerta para no morir de éxito y todo este progreso debe ir en paralelo a una diversificación de la economía y la recuperación del sector primario y la incentivación industrial. Hay que perseguir la sostenibilidad y estar al día de las modificaciones en todos los ámbitos a los que obliga el cambio climático y, por supuesto, hay que dar una solución a la falta de vivienda asequible, tanto para los habitantes de estas poblaciones, como ayer recordó la Síndica en el Parlament, como para los trabajadores del sector. No podemos olvidar tampoco asignaturas pendientes, que son muchas, tanto en comunicaciones como en servicios, pero la balanza es positiva y hay que seguir trabajando para fidelizar estos esquiadores y visitantes que se han ido ganando poco a poco y hacer que el deporte blanco sea compatible con los espacios naturales de alto valor que el Pirineo quiere y debe conservar.