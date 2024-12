La banca no puede descuidar el trato personal

Creado: Actualizado:

“Soy mayor, no idiota” fue una campaña puesta en marcha por un médico valenciano, Carlos San Juan, de 78 años, en 2022 que logró reunir 100.000 firmas en solo cuatro semanas para reclamar a los bancos un trato más humano en las sucursales, ya que casi todas las gestiones son telemáticas, no paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve sus dudas y, cada vez más, todas las interacciones son online. Además, en los pocos lugares donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, es necesario pedir cita previa por teléfono, pero nadie lo coge y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, es complicada de manejar, o te envían a una sucursal lejana a la que quizás no tienes cómo llegar. Esta realidad denunciada por este jubilado rápidamente logró el consenso de la ciudadanía, y no solo de personas mayores, para buscar soluciones. Como consecuencia de esa campaña, el Gobierno central y la banca firmaron un protocolo de actuación ese mismo año, 2022, por el que las entidades financieras se comprometieron a prestar un mejor servicio a las personas mayores, menos digitalizadas o más vulnerables, lo que se concretó además con la reforma la Ley de Protección de los Consumidores y usuarios. En Catalunya, además, la Generalitat impulsó la Banca Móvil, un servicio contra la exclusión financiera en pequeños municipios, que se adjudicaron CaixaBank y Caixa Enginyers. Las nuevas ofimóviles (oficinas bancarias móviles) recorrerán 503 municipios de Catalunya donde residen 307.500 personas, en una prestación que se estrenó el pasado septiembre en las comarcas de Girona y que ayer llegó a los pueblos de Lleida y Pirineo. Los ofibuses transitarán unos 4.000 kilómetros mensuales, con el fin de llegar a unos 103 municipios cada 30 días. Es así como el Govern pretende garantizar el acceso a todo tipo de prestaciones bancarias al 100% de la población catalana para 2025. El proyecto cuenta con doce furgonetas equipadas con un cajero automático y un trabajador encargado de proveer la atención y los servicios financieros requeridos, con el objetivo de ofrecer una experiencia similar a la de una oficina presencial. El proyecto es una alternativa para dar solución a esta falta de atención financiera que han sufrido los municipios que han perdido sucursales durante el proceso de concentración del sector o para los que no las han tenido nunca. Una buena noticia, sin duda, porque no es de recibo que los clientes, principal capital de cualquier entidad financiera, estén desatendidos o no se les faciliten los instrumentos necesarios para ir adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas. El trato humano y directo siempre será fundamental en cualquier sector laboral y social. Siempre, y cuanto más se avance en una realidad paralela online, mucho más.