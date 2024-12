La calidad del aire y la movilidad

Creado: Actualizado:

El objetivo de las zonas de bajas emisiones es mejorar la calidad del aire mediante la restricción del uso de vehículos altamente contaminantes, así como una reducción acústica e, indirectamente, del ozono. Esto permitirá proteger la salud pública y mitigar la crisis climática mediante la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). También promover un cambio modal hacia formas de transporte sostenibles, aumentando la eficacia de los vehículos colectivos y mejorando la equidad social y recuperando espacios públicos acaparados por el coche, incrementar las zonas verdes y fomentar la calle como un espacio más estancial y peatonal. Hasta ahí estaríamos todos de acuerdo en la importancia de ir implantando las zonas de bajas emisiones en las ciudades. Bajo esta filosofía y auspiciados por las ayudas europeas, la comisión de Seguridad y Movilidad del ayuntamiento de Lleida aprobó oficialmente a mediados de diciembre la ordenanza y el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya primera fase entrará en vigor el próximo miércoles, día 1 de enero, en todo el Centro Histórico. La primera fase afectará a la zona de la parte interior del perímetro que abarca Rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba y Príncep de Viana (todas estas vías quedan fuera de la ZBE). Así se mantendrá hasta 2028, cuando se ampliará a los barrios colindantes y en 2030 llegará hasta Cappont, de modo que las fronteras finales de la ZBE serán Passeig de Ronda, Príncep de Viana y la carretera Ll-11. Respecto a cómo funcionará la ZBE, la ordenanza establece que los vehículos matriculados en la ciudad no se verán afectados y podrán circular libremente por ella, al igual que los que tengan etiquetas 0, ECO, C y B. A su vez, los que no tengan ninguna de estas etiquetas no podrán circular por el Centro Histórico de lunes a viernes entre las 7.00 y las 20.00 horas. Se aplicará una moratoria que durará seis meses en la que solo se informará a los vehículos sin etiqueta y no se multará. También habrá excepciones para los vehículos que presten servicios de emergencia, sanitarios o familias con rentas bajas. Para regular las entradas y salidas de la ZBE, la Paeria habilitará 10 puntos de control con cámaras y sensores. El problema en aplicar esta y otras normativas imprescindibles para mejorar el medio ambiente y frenar el calentamiento global es que suelen comenzar las casas por los tejados y se convierten en obligatorios peajes de todo tipo para los ciudadanos sin que las alternativas sean eficientes y eficaces. Para que poco a poco los ciudadanos vayan dejando el coche en casa, primero es necesaria una red de transporte que garantice el traslado de los leridanos, sobre todo de los de comarcas hasta la capital, y luego, aparcamientos disuasorios suficientes, gratuitos y seguros. Y en eso hay todavía muchísimos déficits.